Katmerciler'den Kenya'da 91 milyon dolarlık sözleşme

Katmerciler, Kenya Savunma Bakanlığı ile 91 milyon 415 bin dolar tutarında zırhlı araç sözleşmesi imzalandığı duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet mayına karşı dayanıklı zırhlı muharebe araçları ihalesi kapsamında bakım, yedek parça ve aksesuarları dahil olmak üzere 91 milyon 415 bin 182 dolar tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi.

Teslimatların 2022 - 2023 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.