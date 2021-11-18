Katmerciler’e 9,8 milyon dolarlık araç üstü ekipman siparişi

Türkiye araç üstü ekipman sektörünün önde gelen markalarından Katmerciler, yurt dışından aldığı siparişlerle ihracat cirosuna artırmaya ve yurt ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Zırhlı kara araçları üreticisi olarak savunma sanayii alanında da hizmet veren Katmerciler, son olarak bir Afrika ülkesinden 9,8 milyon dolarlık araç üstü ekipmanı siparişi aldı.

Konuya ilişkin Katmerciler’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz Afrika ülkesi kaynaklı $ 9.818.000 (dokuzmilyonsekizyüzonsekizdolar) tutarında araç üstü ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.