Kaya Makina, ekipman yatırımı ile işlem kapasitesini artırdı

Mersin 3. Organize Sanayi Bölgesi ve Tırmıl Sanayi Sitesi’ndeki iki fabrikasında, yedek parça ve konveyör-elevatör üretimine devam eden Kaya Makina, özel siparişleri en küçük ayrıntısına kadar projelendirip üretim yapıyor. Talaşlı imalattaki tecrübesiyle titanyumdan bronza, çelikten kroma kadar birçok farklı nitelikteki metal malzemeyi işleyerek nihai ürün haline getirip sanayi kuruluşlarının hizmetine sunan firma, büyümesini sürdürüyor. 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 60 büyüyen, bu yılı da benzer bir ortalamayla tamamlamayı planlayan Kaya Makina, tüm hesaplarını gelişme üzerine yapıyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında gerçekleştirdiği 100 bin euroluk yatırımla imalat ve çelik konstrüksiyon birimlerini ayırıp üretimine nitelik kazandırıyor.

Yüksek katma değerli ürünlerle sektörde farklılaşacak

Kaya Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kaya, ileri teknolojiye yatırım yaparak gelişimi devamlı hale getirdiklerini belirterek, inovasyon odaklı yüksek katma değerli ürünlerle sektörde fark oluşturmak istediklerini söyledi. Alanında uzman personeller ve potansiyelli teknik /fiziki altyapısıyla pazarların tüm ihtiyaçlarına üst düzel çözümler sunmayı sürdüreceklerini kaydeden Mahmut Kaya, genişleme ve makine-teçhizat yatırımlarının, bu hedeflerinin en büyük göstergesi olduğunu vurguladı. Ar- Ge’ye verdikleri önemle işinden kazandıklarını yeniden işlerine aktardıklarını belirten Kaya, “Her türlü makine, yedek parça, kalıp ve diğer ekipmanları en son teknoloji ile üretiyoruz. Yetkin ekibimizle ithal birçok ürünü yerleştirip parça kullanım ömrünü 4-5 kat artırarak, iş ortaklarımıza, bölgemize ve ülkemize fayda sağlıyoruz” dedi.

Müşteri portföyünü genişletecek

1994 yılında küçük bir atölyede sanayileşmeye ilk adımı attıklarını kaydeden Mahmut Kaya, bugün Akdeniz Bölgesi’nin önemli markaları arasına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kaya, yüksek makine teknolojilerini yakından takip edip değer üreterek yurtiçi ve yurtdışındaki müşteri portföyünü genişleteceklerini ifade etti. Faaliyet gösterdikleri sektörlerde müşterinin beklentilerini, kaliteden ödün vermeden en etkili yöntemlerle karşılamayı sürdüreceklerini söyleyen Kaya, bu iddialarını çeşitli platformlarla desteklediklerini kaydetti. Çukurova Kalkınma Ajansı‘nın (ÇKA) temiz üretim desteği çağrısına başvuruda bulunduklarından söz eden Kaya, TÜBİTAK MOM temiz üretim sürecine dâhil olacaklarını duyurdu. SAHA İstanbul firmaları arasında yer aldıklarını da belirten Kaya, “Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2023’te markamız ve kentimizi temsil ettik. Yine ÇKA’nın 2023 Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında yalın üretim desteği alıyoruz” diye konuştu.

“Yüzlerce üründe % 100 yerli üretim altyapısına sahibiz”

Bir askeri araç projesinde namlu hariç tüm gövde ve aksamları imal edebilecek alt yapıya sahip olduklarına dikkat çeken Mahmut Kaya, ürettikleri konveyör sistemi zincirlerinin, paletlerine hitap ettiğinden, dişli, pim ve burçların üretimini kolaylıkla yapabildiklerini anlattı. Yüzde 100 yerli olarak kullanıma sunulan yüzlerce farklı ürün grubuna yönelik üretim yapabilecek altyapıya sahip olduklarının altını çizen Mahmut Kaya, “Ülkemize daha fazla fayda sağlamak için göreve hazırız” açıklamasında bulundu.