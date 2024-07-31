Kayacı Savunma, insansız deniz aracı OKHAN’ın çalışmalarına hız verdi

Denizcilik sistemleri, havacılık ve denizcilik elektroniği, insansız araçlar, radar sistemleri, radar donanım/yazılım çözümleri sunmak için faaliyet gösteren Kayacı Savunma Sanayi AŞ, yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firma, Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı (İDA) olan OKHAN’ın ardından yüzde 100 yerli, enkaz altı canlı varlığı tespit radar sistemi projesini hayata geçirecek.

“Hedefimiz, savunma sanayisinde tam bağımsız ülkeler arasında yer almak”

Kayacı Savunma Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, küresel teknolojik gelişmeleri temel alarak yenilikçi ürünler geliştirmek, bu teknolojileri Türkiye’nin askeri ve sivil savunma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütünleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Kayacı, ayrıca Türkiye’nin endüstriyel gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirip alanlarında uzman akademisyenlerle çalıştıklarını ve uzman bir kadro ile faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Diğer ülkelerle rekabeti artıracak ürünler geliştirdiklerine dikkat çeken Kayacı, “Ana hedefimiz, geliştireceğimiz milli ve yerli ürünlerle savunma sanayisinde tam bağımsız ülkeler arasında yer almak” diye konuştu. Hakan Kayacı, Entegre Otonom Sevk İdare (OSİ) sistemine sahip İnsansız Su Üstü Deniz Aracı (İDA), denizcilik mühendisliği ve radar sistemleri üzerinde çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. Kayacı, deniz radar sistemleri ürün grubunda Otomatik Radar Plotlama Aygıtı (A.R.P.A), Rota Hattı Muhafaza Sistemi, GPS Seyrüsefer Sistemleri, Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri ve Düşük Gürültülü RF Yükselteç gibi birçok ürünü bünyelerinde yüzde yüz milli, yerli tasarım ve üretimle hayata geçirdiklerini anlattı. Kayacı, radar yazılımı konusundaki çalışmalarından da bahsedip sektörde “jammer” olarak da bilinen RF sinyal kesici/karıştırıcı sistemlerin üretimine başlayacaklarını belirtti.

Enkaz altı canlı varlığı tespit radar sistemi, 2025’te seri imalata geçecek

TÜBİTAK tarafından desteklenen, takibi ve denetimi yapılan projede Ar-Ge çalışmalarını hızlıca tamamlayarak ileri düzeyle uzmanlık gerektiren radar prototipini kısa sürede ürettiklerini belirten Kayacı, Radarın her türlü arazi koşulu ve doğal afet ortamında hatasız çalışması için birçok teste tabi tutulduğunu aktardı. Kayacı, “Mersin Üniversitesi tarafından gerçeğe çok yakın doğal afet laboratuvarı inşa edildi. Cihazımızı bu laboratuvarda testlere tabi tuttuk ve her aşaması başarıyla sonuçlandı. Bu proje, üniversite sanayi iş birliği için çok güzel bir örnek olmuştur. Destek ve katkıları için MEÜ Rektörlüğüne teşekkür ediyorum. Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit ve Görüntüleme Radarımızı ilk olarak 6-9 Kasım tarihleri arasında Endonezya’da düzenlenecek INDO DEFENCE 2024, daha sonra 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek MÜSİAD EXPO fuarlarında sergilemeyi planlamaktayız” şeklinde sözlerini tamamladı.