Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kayacı: Türkiye bağımsız güçler arasında yer almalı
Yenilikçi ürünleriyle Türkiye’nin savunma sanayii ihtiyaçlarına yanıt vermekten gurur duyduklarını belirten Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, “Bu alanda Türkiye’nin bağımsız güçler arasında yer alması, milli ve yerli ürünlerimizin sunduğu en önemli hedeftir” dedi.
Alanında uzman akademisyenler ve yetkin bir ekip sayesinde, Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına katkıda bulunacak yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirmeye devam ettikleri bilgisini veren Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, bugün itibarıyla global pazarlarda diğer ülkelerle rekabeti artırmaya yönelik teknolojiler üzerinde çalıştıklarını belirtti.
“İnsansız deniz aracımız OKHAN, testlerini geçti”
Bununla beraber milli ve yerli ürünleriyle, Türkiye’nin savunma sanayiinde tam bağımsız güçler arasında yer almasının en büyük hedefleri arasında merkezde durduğuna atıfta bulunan Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, “En büyük projelerimizden biri olan insansız deniz aracı OKHAN’nın tüm testlerini başarıyla tamamlaması bizi gururlandırdı. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalanan üçlü protokol sayesinde, yakın bir gelecekte OKHAN’ı Türkiye'nin önemli bir insansız otonom su üstü aracı olarak kıyılarımızda göreceğimize inanıyorum" dedi.
7 farklı frekans bandında uyarı, tespit ve RF karşılama
Akıllı radyo-frekans (RF) sinyal karıştırıcı (jammer) sistemleri S-RADKAR hakkında da bilgiler veren Hakan Kayacı, insansız hava aracı ve drone gibi uygulamalara yönelik, portatif ya da araç üzerine takılabilen akıllı uyarı, tespit ve RF karıştırma özelliğine sahip bir sistemden söz ettiğini anlattı.
S-RADKAR’ın 7 farklı frekans bandında uyarı, tespit ve RF karıştırma işlemi gerçekleştirdiğini söyleyen Kayacı, bandlar hakkında ise şu bilgileri verdi: “900 MHz (GSM bandı), 1200 MHz (GPS için L2 bandı), 1575 MHz (GPS için L1 bandı), 1300 MHz (GPS için L5 bandı), 2400 MHz (Wi-Fi bandı), 5200 MHz (Wi-Fi kontrol bandı) ve 5800 MHz (Video bandı). Sistem, tüm yatay açıları akıllı şekilde kontrol ederek, ardından sektörel yönelebilen anten ünitesi sayesinde, en az 5 km mesafede olan insansız hava araçlarını tespit edebilir ve RF karıştırarak kullanılan operasyonları bozabilir. ”
RUPER-Enkaz Altı Canlı Tespit Radarı’nda prototip kısa sürede bitti
Öte yandan, TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘RUPER-Enkaz Altı Canlı Tespit Radarı’ projesinde, uzmanlık gerektiren bu prototipin kısa sürede geliştirildiğini hatırlatan Hakan Kayacı, bu radarın her tür arazi ve doğal afet ortamında hata yapmadan çalışması için birçok testten geçtiğini açıkladı. Mersin Üniversitesi tarafından gerçekçi bir şekilde oluşturulan doğal deprem laboratuvarının, testlerini gerçekleştirmek için kullanıldığını anımsatan Kayacı, devamında şu bilgileri verdi: “Cihazımız bu laboratuvar içinde her aşamada geçici olmaksızın başarılı şekilde testlere tabi tutuldu. Bu proje üniversite-sanayi iş birliği açısından çok iyi bir örnek teşkil etti. Bu destek ve katkılardan dolayı rektörlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.
Deniz radar sistemlerinde kapsamlı ürünleri bulunuyor
Tüm bu ürünlerle birlikte deniz radar sistemleri ürün grubunda Rota Hattı Muhafaza Sistemi, GPS Seyrüsefer Sistemleri, Otomatik Radar Plotlama Aygıtı, Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri, Düşük Gürültülü RF Yükselteç ve Pasif Radar Reflektör gibi birçok ürünün, yüzde 100 milli ve yerli tasarımlarla kendi bünyelerinde imal ettiklerini vurgulayan Hakan Kayacı, “Ayrıca, kendi üretim ve projeleri dışında iş ortaklıkları ya da teknopark kümelenmeleri aracılığıyla radar yazılımı konusunda özellikle radarda görünürlük analizlerini hızlı ve yüksek doğrulukla gerçekleştirebilen PREDICS radar kesit alanı benzetim ve analiz yazılımı; radar donanımı olarak da duvar arkası görüntüleme radarı (DAGR) ürünleriyle birlikte ülkemizin kullanımına hazır” açıklamasını yaptı.