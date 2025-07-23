Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kayacı: Türkiye bağımsız güçler arasında yer almalı

Alanında uzman akade­misyenler ve yetkin bir ekip sayesinde, Türki­ye’nin endüstriyel kalkınmasına katkıda bulunacak yenilikçi mü­hendislik çözümleri geliştirme­ye devam ettikleri bilgisini veren Kayacı Savunma Sanayi Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Ka­yacı, bugün itibarıyla global pa­zarlarda diğer ülkelerle rekabe­ti artırmaya yönelik teknolojiler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

“İnsansız deniz aracımız OKHAN, testlerini geçti”

Bununla beraber milli ve yer­li ürünleriyle, Türkiye’nin sa­vunma sanayiinde tam bağımsız güçler arasında yer almasının en büyük hedefleri arasında mer­kezde durduğuna atıfta bulunan Kayacı Savunma Sanayi Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Ka­yacı, “En büyük projelerimizden biri olan insansız deniz aracı OKHAN’nın tüm testlerini ba­şarıyla tamamlaması bizi gurur­landırdı. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Savunma Sana­yi Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalanan üç­lü protokol sayesinde, yakın bir gelecekte OKHAN’ı Türkiye'nin önemli bir insansız otonom su üstü aracı olarak kıyılarımızda göreceğimize inanıyorum" dedi.

7 farklı frekans bandında uyarı, tespit ve RF karşılama

Akıllı radyo-frekans (RF) sin­yal karıştırıcı (jammer) sistemle­ri S-RADKAR hakkında da bilgi­ler veren Hakan Kayacı, insansız hava aracı ve drone gibi uygula­malara yönelik, portatif ya da araç üzerine takılabilen akıllı uyarı, tespit ve RF karıştırma özelliği­ne sahip bir sistemden söz ettiği­ni anlattı.

S-RADKAR’ın 7 farklı frekans bandında uyarı, tespit ve RF karıştırma işlemi gerçekleş­tirdiğini söyleyen Kayacı, band­lar hakkında ise şu bilgileri ver­di: “900 MHz (GSM bandı), 1200 MHz (GPS için L2 bandı), 1575 MHz (GPS için L1 bandı), 1300 MHz (GPS için L5 bandı), 2400 MHz (Wi-Fi bandı), 5200 MHz (Wi-Fi kontrol bandı) ve 5800 MHz (Video bandı). Sistem, tüm yatay açıları akıllı şekilde kontrol ederek, ardından sektörel yöne­lebilen anten ünitesi sayesinde, en az 5 km mesafede olan insan­sız hava araçlarını tespit edebilir ve RF karıştırarak kullanılan ope­rasyonları bozabilir. ”

RUPER-Enkaz Altı Canlı Tespit Radarı’nda prototip kısa sürede bitti

Öte yandan, TÜBİTAK ta­rafından desteklenen ‘RU­PER-Enkaz Altı Canlı Tespit Radarı’ projesinde, uzmanlık gerektiren bu prototipin kısa sü­rede geliştirildiğini hatırlatan Hakan Kayacı, bu radarın her tür arazi ve doğal afet ortamın­da hata yapmadan çalışması için birçok testten geçtiğini açıkladı. Mersin Üniversitesi tarafından gerçekçi bir şekilde oluşturulan doğal deprem laboratuvarının, testlerini gerçekleştirmek için kullanıldığını anımsatan Kaya­cı, devamında şu bilgileri verdi: “Cihazımız bu laboratuvar için­de her aşamada geçici olmaksı­zın başarılı şekilde testlere tabi tutuldu. Bu proje üniversite-sa­nayi iş birliği açısından çok iyi bir örnek teşkil etti. Bu destek ve katkılardan dolayı rektörlüğü­müze teşekkür ediyorum” dedi.

Deniz radar sistemlerinde kapsamlı ürünleri bulunuyor

Tüm bu ürünlerle birlikte de­niz radar sistemleri ürün gru­bunda Rota Hattı Muhafaza Sis­temi, GPS Seyrüsefer Sistem­leri, Otomatik Radar Plotlama Aygıtı, Ataletsel Seyrüsefer Sis­temleri, Düşük Gürültülü RF Yükselteç ve Pasif Radar Reflek­tör gibi birçok ürünün, yüzde 100 milli ve yerli tasarımlarla ken­di bünyelerinde imal ettiklerini vurgulayan Hakan Kayacı, “Ay­rıca, kendi üretim ve projeleri dı­şında iş ortaklıkları ya da tekno­park kümelenmeleri aracılığıyla radar yazılımı konusunda özel­likle radarda görünürlük analiz­lerini hızlı ve yüksek doğrulukla gerçekleştirebilen PREDICS ra­dar kesit alanı benzetim ve ana­liz yazılımı; radar donanımı ola­rak da duvar arkası görüntüleme radarı (DAGR) ürünleriyle bir­likte ülkemizin kullanımına ha­zır” açıklamasını yaptı.