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Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kayacı: Türkiye bağımsız güçler arasında yer almalı

Yenilikçi ürünleriyle Türkiye’nin savunma sanayii ihtiyaçlarına yanıt vermekten gurur duyduklarını belirten Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, “Bu alanda Türkiye’nin bağımsız güçler arasında yer alması, milli ve yerli ürünlerimizin sunduğu en önemli hedeftir” dedi.

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Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kayacı: Türkiye bağımsız güçler arasında yer almalı
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Alanında uzman akade­misyenler ve yetkin bir ekip sayesinde, Türki­ye’nin endüstriyel kalkınmasına katkıda bulunacak yenilikçi mü­hendislik çözümleri geliştirme­ye devam ettikleri bilgisini veren Kayacı Savunma Sanayi Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Ka­yacı, bugün itibarıyla global pa­zarlarda diğer ülkelerle rekabe­ti artırmaya yönelik teknolojiler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

“İnsansız deniz aracımız OKHAN, testlerini geçti”

Bununla beraber milli ve yer­li ürünleriyle, Türkiye’nin sa­vunma sanayiinde tam bağımsız güçler arasında yer almasının en büyük hedefleri arasında mer­kezde durduğuna atıfta bulunan Kayacı Savunma Sanayi Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Ka­yacı, “En büyük projelerimizden biri olan insansız deniz aracı OKHAN’nın tüm testlerini ba­şarıyla tamamlaması bizi gurur­landırdı. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Savunma Sana­yi Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalanan üç­lü protokol sayesinde, yakın bir gelecekte OKHAN’ı Türkiye'nin önemli bir insansız otonom su üstü aracı olarak kıyılarımızda göreceğimize inanıyorum" dedi.

7 farklı frekans bandında uyarı, tespit ve RF karşılama

Akıllı radyo-frekans (RF) sin­yal karıştırıcı (jammer) sistemle­ri S-RADKAR hakkında da bilgi­ler veren Hakan Kayacı, insansız hava aracı ve drone gibi uygula­malara yönelik, portatif ya da araç üzerine takılabilen akıllı uyarı, tespit ve RF karıştırma özelliği­ne sahip bir sistemden söz ettiği­ni anlattı.

S-RADKAR’ın 7 farklı frekans bandında uyarı, tespit ve RF karıştırma işlemi gerçekleş­tirdiğini söyleyen Kayacı, band­lar hakkında ise şu bilgileri ver­di: “900 MHz (GSM bandı), 1200 MHz (GPS için L2 bandı), 1575 MHz (GPS için L1 bandı), 1300 MHz (GPS için L5 bandı), 2400 MHz (Wi-Fi bandı), 5200 MHz (Wi-Fi kontrol bandı) ve 5800 MHz (Video bandı). Sistem, tüm yatay açıları akıllı şekilde kontrol ederek, ardından sektörel yöne­lebilen anten ünitesi sayesinde, en az 5 km mesafede olan insan­sız hava araçlarını tespit edebilir ve RF karıştırarak kullanılan ope­rasyonları bozabilir. ”

RUPER-Enkaz Altı Canlı Tespit Radarı’nda prototip kısa sürede bitti

Öte yandan, TÜBİTAK ta­rafından desteklenen ‘RU­PER-Enkaz Altı Canlı Tespit Radarı’ projesinde, uzmanlık gerektiren bu prototipin kısa sü­rede geliştirildiğini hatırlatan Hakan Kayacı, bu radarın her tür arazi ve doğal afet ortamın­da hata yapmadan çalışması için birçok testten geçtiğini açıkladı. Mersin Üniversitesi tarafından gerçekçi bir şekilde oluşturulan doğal deprem laboratuvarının, testlerini gerçekleştirmek için kullanıldığını anımsatan Kaya­cı, devamında şu bilgileri verdi: “Cihazımız bu laboratuvar için­de her aşamada geçici olmaksı­zın başarılı şekilde testlere tabi tutuldu. Bu proje üniversite-sa­nayi iş birliği açısından çok iyi bir örnek teşkil etti. Bu destek ve katkılardan dolayı rektörlüğü­müze teşekkür ediyorum” dedi.

Deniz radar sistemlerinde kapsamlı ürünleri bulunuyor

Tüm bu ürünlerle birlikte de­niz radar sistemleri ürün gru­bunda Rota Hattı Muhafaza Sis­temi, GPS Seyrüsefer Sistem­leri, Otomatik Radar Plotlama Aygıtı, Ataletsel Seyrüsefer Sis­temleri, Düşük Gürültülü RF Yükselteç ve Pasif Radar Reflek­tör gibi birçok ürünün, yüzde 100 milli ve yerli tasarımlarla ken­di bünyelerinde imal ettiklerini vurgulayan Hakan Kayacı, “Ay­rıca, kendi üretim ve projeleri dı­şında iş ortaklıkları ya da tekno­park kümelenmeleri aracılığıyla radar yazılımı konusunda özel­likle radarda görünürlük analiz­lerini hızlı ve yüksek doğrulukla gerçekleştirebilen PREDICS ra­dar kesit alanı benzetim ve ana­liz yazılımı; radar donanımı ola­rak da duvar arkası görüntüleme radarı (DAGR) ürünleriyle bir­likte ülkemizin kullanımına ha­zır” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL