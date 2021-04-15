Kayahan Hidrolik, NFT'yi sanayiye de taşıdı

Saniye BULDUK

KONYA - 3 metre çaptan 23 metre boya kadar endüstriyel hidrolik silindir üreten Kayahan Hidrolik, teknik resimlerini Non Fungible Token’e (NFT) taşıdı. Böylece sanat eserlerinden sonra sanayi ürünleri de NFT oldu. Kayahan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, “NFT’ler bir tane üretilmiş, benzersiz bir dijital öğeyi temsil ederler. Bu dijital ögenin, blok zinciri adı verilen dijital defterdeki bir veri biriminin adı NFT’dir ve sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimlerini temsil edebilirler. Bir örnek verecek olursam, bilgisayarda çizilen bir resim sonsuz bir şekilde kopyalanabilir. Orijinalinin ve sahiplik hakkının kime ait olduğunun tespiti çok zordur. Oysa yukarıdaki dijital dosyaları temsil eden NFT’ler ise blok zincir temelinde izlenebilir ve sahiplik kanıtı sağlar” dedi.

Kopyalanmayı engelliyor



Teknik resimlerin NFT’sini oluşturarak, çizilen resmin kopyalanmasının engellendiğini belirten Yılmaz, “Biz ürettiğimiz hidrolik silindirlerin mühendisliğini ve dizaynlarını yaparız. Akabinde, teknik resimlerini müşterimizin onayına sunmak için göndeririz. Onaydan sonra üretime gireriz. Bazı firmalar, ki bunların içinde çok büyük olanlar da var, ilk üretimi bize yaptırdıktan sonra takip eden satın almalarında mühendis bile çalıştırmayan firmalara bizim dizayn ettiğimiz silindirleri ürettirmek üzere ihaleye davet ediyor. Bizim hesapladığımız ve dizayn ettiğimiz resimlerle üretim yapılıyor. Bu, fikri mülkiyet haklarına bir saldırıdır. Fikri mülkiyet haklarını Türk Patent Enstitüsü’nde de adınıza tescil ettirebilirsiniz. ‘Neden bu yola gitmek yerine NFT’ dersek; bir teknik resmin dijital ikizini hazırlamak dakikalarla ölçülebilirken, TPE’ye gittiğinizde süreç çok uzun ve masrafl ı” diye konuştu. Blok zincir konusuna da değinen Yılmaz, “Bu teknolojiler hayatımızı kolaylaştıracak, demokratikleştirecek, zenginleştirilecek. Aslında, şu anki kayıt sisteminden çok daha güvenli blok zincir üstünde kayıt tutmak. Kayahan, kadınların üst kademede etkin olduğu bir şirket ve bu kadınların kripto dünyası ile yakından ilgili olmaları nedeniyle İstanbul BlockchainWomen Derneği’ne kurumsal olarak üye olduk” ifadelerini kullandı.

'4 Nisan’da düşündük'



İlk NFT’lerine de değinen Sevda Kayhan Yılmaz, “Ürettiğimiz hidrolik silindirlerin dizaynlarının NFT oluşturarak korunma fikrini kurucumuz Mehmet Kayhan’ın doğum günü 4 Nisan tarihinde düşündük. Bu nedenle 04042021 proje koduyla; Kayahan’ın Hidromode firması için ürettiği 3.000 tonluk hidrolik pres silindirinin teknik resminin NFT’sini hazırladık. Bu NFT’nin sahibi Hidromode AŞ ve Kayahan AŞ’dir. Bu şirketlerin kurucuları Sanayi Bakan Yardımcımız Sn. Hasan Büyükdede ve Sn. Mehmet Kayhan’a hediye ediyoruz” diye konuştu.