Kaymet’ten sürdürülebilir büyüme

Murat KÜÇÜK

Son üç yılda satışlarını 2,7 kat oranında artıran Kayseri merkezli Kaymet Grubu, yakalanan büyüme grafiğini sürdürmeyi planlıyor.

DÜNYA’ya açıklamalarda bulanan Kaymet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez, şirketin köklü geçmişi, ve uzun süreli müşteri ilişkileri yönetiminin sürdürülebilir büyümede etkili olduğunu ifade etti.

Kaymet Grubu’nun son 3 yılda satışlarını 2,7 kat artırarak 395 milyon TL’ye ulaştırdığını söyleyen Sönmez, büyüme trendinin devam edeceğinin altını çizdi. Yaşanan enerji krizi ile Avrupa’nın enerjiye ulaşmakta güçlük çektiğini ve ulaşabildiği enerjiyi de pahalıya aldığını belirten Sönmez, Türkiye’nin bu konuda avantajlı bir döneme girdiğine dikkat çekti.

Sönmez, Kaymet’in Türkiye’de uçtan uca entegre bir biçimde metali işleyebilen tesislerden biri olarak sahip olduğu lazer ve robotik teknolojili makine parkurunun sunduğu olanaklar doğrultusunda metalin potansiyelini ortaya çıkardığını da sözlerine ekledi.

Çevreci üretim hedefliyor

Şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Emin Sönmez, şu bilgileri paylaştı: “Önümüzdeki yıllarda çelik sektörü üreticileri için kritik önem taşıyacak karbonsuz üretim şartlarına uygun hale gelmek ve tesislerimizin artacak enerji ihtiyaçlarını karşılamak için öz tüketimimize yetecek güçte GES projelerini bu yıl yaptığımız 65 dönümlük arsa yatırımımız üzerinde kademeli olarak kurabileceğimizi öngörmekteyiz.”

Sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında yakın dönemde yüksek teknolojili sac lazer, profil lazer, robotik kaynak istasyonları, boru-sac büküm makineleri yatırımlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Sönmez, “Önümüzdeki dönemler için yeni yatırımları da hali hazırda incelemekteyiz. Katma değerli üretime yönelik bu yatırımların yanı sıra ihracatı artırmaya yönelik gayretlerimizin neticesinde grubumuz ürünlerini ulaştırdığımız ülke sayısı 40’ın üzerine çıktı.” dedi.

250 kişiye istihdam sağlıyor

1974’te 100 metrekarelik bir alanda kurulan Kaymet bugün 15 bini kapalı, toplam 28 bin metrekare alana sahip tesislerinde hizmet veriyor. 250 kişiye istihdam sağlayan Kaymet’in 2 bağlı ortağı ve 1 iştiraki bulunuyor. Kaymet Grubu, medikal, savunma sanayii, makine, dekorasyon, büro mobilyaları, mağaza ve depo-raf gibi sektörlere mamul ve yarı mamul ürün tedariki sağlıyor.