Kayseri OSB, Türkiye’nin tek parça GES’ini üretime aldı

29 Mart 2019

Türkiye’nin tek parçada ilk ve en büyük santrali olan Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali, sanayide gündüz kullanılan elektriğin yüzde 20’sini karşılıyor. 65 bin konutu aydınlatabilecek kapasiteye sahip GES yatırımı ile Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 11 milyon dolar kazandırdıklarını belirten Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Bir milyon metrekare alan üzerinde kurulu olan ve toplam 55 MWP kapasiteye sahip GES projemizin, 38 MWP’lık kısmı bizim dönemimizde üretime alındı” dedi.

Modern, teknolojik projelerin üretiminde Türkiye’deki 327 OSB arasında önde gelen sanayi üslerinden biri olan Kayseri OSB, 22 milyon metrekarelik alanda Türkiye’nin ilk beş organize sanayi bölgesinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Altyapı sorunu olmayan ve içinde yaklaşık bin 250 civarında fabrikada 75 bin kişiyi istihdam eden Kayseri OSB’den yapılan ihracat ise 1 milyar 700 milyon doları yakalamış durumda.

Ülke ekonomisi 11 milyon dolar kazanacak

Bölgenin en önemli projelerinden olan GES ile ilgili bilgiler paylaşan Tahir Nursaçan, “2018 yılı sonunda GES Tesisi Otomasyon Sistemi’ni aktif olarak kullanmaya başladık ve bütün santrallerimize uzaktan müdahale edebiliyoruz. GES tesislerimizde Scada sistemlerimizin izlenmesi, araç ve gereçlerin depolanması için yaptığımız GES yeni idari binamız da faaliyete geçti. OSB güneş enerji santralinin faaliyete geçmesi ile yaklaşık 190 bin civarında ağacın kaybını önlemiş oluyoruz. Ayrıca 8 milyon metreküp doğalgaz ithalatının da önüne geçmiş olacağız. Ülke ekonomisine yaklaşık 11 milyon dolar kazanım sağlayan GES projemiz, OSB’mizin de uzun yıllar yatırımlarına destek olacak” ifadelerini kullandı.