Kayseri Şeker, çiftçisinin ürettiği şekeri Afrika'ya ihraç etti

06 Nisan 2020

Hilal SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Tokat'a bağlı yaklaşık 500 köyde 15 bin çiftçi ile sözleşmeli pancar ekimi yapıyor ve Türkiye'nin en büyük çiftçi kooperatiflerinin arasında yer alıyor.

Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde ise Turhal Şeker Fabrikası'nı bünyesine katarak büyümesini sürdüren kooperatif, şu anda Kayseri, Yozgat ve Turhal'daki üç fabrikası ile Türkiye'nin şeker ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşılıyor.

Şimdi de çiftçisinin ürettiği şekerleri ihraç etmeye başlayan Kayseri Şeker, ilk adımı Afrika Ülkeleri'nden Nijer'e 240 ton şeker ihracatı yaparak attı. İhracatın artması ve gelişmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in Dünya ile yarışır hale gelmesini hedeflediklerini dile getirdi.



Akay, “Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları'mızda toplam 430 bin tona yakın şeker kotamız var ve Türkiye geneli şeker üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini karşılıyoruz. Yaklaşık 500 köyde 15 bin çiftçi ile sözleşmeli pancar ekimi yapıyoruz. Ayrıca yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Hem iç piyasada hem de dış piyasada Kayseri Şeker'i sektörünün lideri yapmak istiyoruz. Nijer'e başlattığımız ihracat bunun için önemli bir adım oldu. Nijer'den bize ulaştılar. Daha önce Avrupa'dan şeker aldıklarını ancak artık Türkiye'den şeker almak istediklerini, burada da tercihlerinin Kayseri Şeker olduğunu bildirdiler. Bizde 240 tonluk ihracat yaptık. Türkiye Afrika Ülkeleri ile ticareti geliştirme noktasında özellikle DEİK kapsamında önemli adımlar atıyor. Bizde bu manada Nijer'e yaptığımız ihracatı fazlasıyla önemsiyoruz. Bölgedeki ihtiyaç ve potansiyeli tespit edip istenilen ihracatı geliştireceğiz” dedi.

“Kota uygulaması ile sektörü korumak mümkün değil”



Kayseri Şeker, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge üzerine de önemi çalışmalarda bulunuyor. Kayseri Şeker'e bağlı 21 bölgede sürdürülebilirlik üzerine görevli ziraat mühendisleri görev alıyor ve yerli pancar tohumu geliştirilmeye çalışılıyor.

Türkiye'nin şeker sektöründe Dünya ile yarışır hale gelebilmesi için sürdürülebilirlik ve Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğunun altını çizen Akay, “Türkiye'de 2019 yılında ihraç kayıtlı şeker üreten ender kuruluşlardan bir tanesi Kayseri Şeker oldu. Bunu çiftçilerimizle görüşerek daha fazla gündemde tutacağız ve ihracatta kullanılabilecek şeker pancarı üretimi konusunda teşvik edeceğiz. Özellikle tarım gibi stratejik alanlarda sürdürülebilir büyümenin yolu Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Türkiye şeker konusunda içe kapalı bir ülke. Kota uygulaması nedeniyle zaten sektör korunmaya çalışılıyor. Ancak bu durum bizim Dünya ile rekabet edemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Dünya ile rekabet edebilme konusunda bizim verimliliği artırmamız ve maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Ar-Ge ve sürdürülebilir tarım kapsamında yaptığımız faaliyetler bu amaca hizmet ediyor. Sürekli kota uygulaması ile sektörü korumak mümkün değil. Dünya'da şartlar farklı. Verimlilik ve maliyetlerin düşürülmesi esası söz konusu. Biz buna ayak uyduramayacak olursak işi sürdüremeyiz” ifadelerini kullandı.