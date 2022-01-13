Kayseri Şeker, pancar avans fiyatını yükseltti

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, artan girdileri dikkate alarak çiftçinin rahat üretim yapması için 16 polar (pancarın ihtiva ettiği şeker oranı) pancar için daha önce açıkladıkları avans fiyatında güncellemeye gittiklerini bildirdi.

Türkiye'deki tüm şeker fabrikalarından önce pancar avans fiyatını 16 Aralık'ta ton başına 420 liradan 720 liraya çıkardıklarını anımsatan Akay, “Bununla da yetinmeyerek 80 lira ilave bir artışla 2022 yılı için 16 polar pancar avans fiyatımızı 800 TL/tona yükselttik. Prim uygulamasını ise kesin pancar fiyatıyla açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Akay, 2021 yılında taahhüt ettikleri kotayı mücbir sebeplerden dolayı dolduramayan çiftçilere de cezai işlem yapmama kararı aldıklarını açıkladı.