Kayseri Şeker, Türk şeker sektöründe gümüş FSA sertifikası alan ilk üretici oldu

KAYSERİ - DÜNYA



Kayseri Şeker, Control Union’un tüm denetimlerinden başarıyla geçerek, SAI (Sürdürülebilir Tarım Girişimi Platformu’na) ürün pazarlanabilmesine olanak sağlayan en önemli belgelerden olan Gümüş FSA (Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Belgesi) aldı. Kayseri Şeker, Türk şeker sektörü içinde FSA kapsamında üretim yapan ilk ve tek şirket oldu. Daha önce bünyesindeki 3 fabrikada, koronavirüs salgınına karşı gerekli şartları başarı sağlayarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alan Kayseri Şeker, FSA ile de hem sürdürülebilir tarım uygulamalarında hem de güvenli üretim aşamalarında başarı gösterdi. Kayseri Şeker Başkanı Hüseyin Akay, Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren SAI (Sürdürülebilir Tarım Girişimi Platformu) üyesi 136 gıda fi rmasının dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, sürdürülebilir ürün tedarikinde FSA belgesini zorunlu kıldığını belirtti. Akay, “Tarladan mutfağa uzanan ürünlerin, üretimindeki her aşamasında sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıdalar üretmeyi ilke edinen Kayseri Şeker, bu belgeyle dünyanın en güçlü gıda şirketlerinin sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan, Türkiye’deki ilk ve tek şeker üreticisi oldu” dedi.