Kayseri Şeker'den halka arz için sermaye tavanını yükseltme adımı

Kayseri Şeker AŞ'nin, halka arz kapsamında "Borsa İstanbul Yıldız Pazar"da işlem görebilmek için kayıtlı sermaye tavanını 750 milyon liraya çıkarma kararı aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Şeker, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile halka arz noktasında önemli bir adım daha attı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, burada yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul'da çeşitli grupların olduğunu, Kayseri Şeker'in sermaye yapısı, işlem hacmi ve büyüklüğü itibarıyla bu grupların en büyüğü olan "Yıldızlar Grubu"nda yer alması gerektiğini ifade etti.

2017 yılında çıkarılan yasayla Kayseri Şeker gibi kooperatif şirketlerinin "halka açık şirket" statüsü kazandığını belirten Akay, "Yıldızlar Grubu'nda yer alacak şirketlerin halka arzındaki sermayenin, asgari yüzde 15'e tekabül etmesi gerektiği şeklinde bir karar alındı. İşte bu karara istinaden yaptığımız genel kurul ile birlikte 700 milyon liralık sermayemizi 50 milyon daha artırarak, şirketin kayıtlı sermaye tavanını 750 milyona çıkartmış olacağız." bilgisini verdi.

Akay, alınan bu kararların, yapılan işlemin ve değişikliklerin şeker sektörü ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) camiası açısından önemli bir adım olacağını düşündüklerini ifade etti.

Özellikle şeker fabrikaları ve pancar kooperatiflerinin çoğunlukla hissedarı olduğu bir şirket açısından bunun ilk olduğuna dikkati çeken Akay, "Sektörde ve PANKOBİRLİK camiasında böyle bir ilki gerçekleştirmekle çok önemli bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin ya da çalışanların şirketimize ortak olma imkanı çıkmış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halka arzın mayısta gerçekleştirilmesi hedefleniyor

Akay, borsa durumunun ve piyasa şartlarının uygun olması halinde mayıs ayının ikinci yarısında halka arz işlemlerini gerçekleştirmek istediklerini belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un kendilerinden, halka arz işlemi yapıldıktan sonra spekülasyona yer verilmeyecek şekilde bir hisse değerinin oluşabilmesi için halka arzdan önceki mevcut hissedarların hisselerini 1 yıl süreyle, halka arz edilen değerin altında bir değerden satmamaları konusunda talepte bulunduklarını bildirdi.

Akay, halk arz işlemleri için Halk Yatırım ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.