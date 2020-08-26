Kayserigaz, yıl sonuna kadar 33.5 milyon TL’lik yatırım hedefliyor

26 Ağustos 2020

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Haziran 2019’dan bu yana Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye’nin iştiraki olarak faaliyet gösteren Kayserigaz, hizmet vermeye başladığı 2003 yılından 2019’un sonuna kadar Kayseri’ye 420 milyon TL’yi aşan yatırımda bulundu. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, 2020 sonuna kadar 33.5 milyon TL’lik yatırımla, 182 kilometrelik yeni hat yapımı planladıklarını ifade etti. Dinçer Akbaba, 2019 yılında hedefl edikleri 57 milyon TL’lik yatırım tutarına ulaştıklarını ve toplam 5 bin 188 kilometre doğalgaz hattı döşediklerini söyledi.

COVID-19 salgınına rağmen 2020 yılı için planlanan yatırımları da hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Akbaba, “2003 yılından 2019’un sonuna kadar Kayseri’ye yaptığımız yatırımların toplam rakamı 420 milyon TL’yi aştı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet göstermeye başlamamızla birlikte, 2019 yılı bizim için hem entegrasyon süreçlerine ilişkin yönetimin hem de yatırımlarımızın devam ettiği bir yıl oldu. Kayseri’de 2019 yılı itibariyle doğalgazın ulaştığı ilçe sayısını 10’a çıkardık. Normalleşme süreci ile birlikte yeni yatırımlarımızı da hayata geçirmeye başladık. Bu yıl sonunda 751 milyon standart metreküp gaz dağıtımı ile 566 bin bağımsız birim sayısına ulaşmayı öngörüyoruz. 2020 sonuna kadar 33.5 milyon TL’lik yatırımla, 182 kilometrelik yeni hat yapımı planlıyoruz. Bu kapsamda Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’ni doğalgazla buluşturacağız. Toplam 3 milyon 621 bin TL’lik yatırımla 47 cadde ve 650 binanın bulunduğu Kuruköprü’ye yılsonuna kadar doğalgaz arzını sağlamayı planlıyoruz. Böylelikle Kuruköprü halkının yüzde 50’sinin 2021 yılının kış ayında doğalgaz kullanmasını sağlayacağız. Aynı tarihte temellerini attığımız Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi’ne de 2.5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirerek yıl sonuna kadar doğalgazı vermeyi planlıyoruz” dedi.

“Sektör paydaşların sinerjisi ile büyüyor”

Doğalgaz sektörünün çatı örgütü olan GAZBİR’in verilerine göre doğalgaz dağıtım şebekesi her yıl yaklaşık yüzde 8 büyüyor. Türkiye genelinde 66 milyondan fazla abone doğalgaz kullanıyor. Doğalgazın yaygınlaştırılması konusunda bölge ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin açık ara önde olduğunu dile getiren Akbaba, sektör paydaşlarının sinerji ile çalıştığını ve sorunların hızlıca aşılması ile sektörün ilerleme kaydettiğini söyledi. Türkiye’nin stratejik konumu gereği, Avrupa ülkelerine taşınacak doğalgazda kilit rol üstlendiğini de hatırlatan Akbaba, “Özellikle Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi, Avrupa ve Türkiye’nin doğalgaz kaynak çeşitliliğini artırmasının yanı sıra, Türkiye’nin enerji koridoru olması yolunda bugüne kadar atılan en stratejik adım niteliğinde” açıklamasında bulundu.