Kayserili Moher devrediliyor

20 Temmuz 2020

Kerim ÜLKER

Kayseri’nin en önemli şirketlerinden Topsakal Şirketler Grubu, kimya alanındaki yatırımı olan Moher Kimya’yı satıyor. Aralarında Hes, Mio, NOT gibi deterjanları bünyesinde barındıran Moher Kimya, Finandvest Holding’e devrediliyor. Resmi işlemlere başlayan Moher Kimya, onaylar tamamlanırsa Finandvest Holding’e devredilecek.

33 bin metrekarelik alana kurulu

Türkiye’nin önde gelen deterjan markalarını bünyesinde barındıran Moher Kimya, 2001 yılında Kayseri’de üretime başladı. Markalı üretimlerinin yanı sıra çeşitli firmalarla private-label ürün üretimi yapan şirketin Kayseri’deki Organize Sanayi Bölgesi’nde 33 bin metrekarelik bir fabrikası bulunuyor. Moher Kimya’nın sahibi olan Topsakal Şirketler Grubu ise temizlik dışında gıda, inşaat, bilgisayar, tekstil, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirketin markaları arasında İç Anadolu Çay, Erciyes Çay gibi tanıdık firmalar da bulunuyor.