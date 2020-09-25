Kazakistan'daki mağazalarını devrediyor
Migros, büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda Kazakistan'daki yedi mağazasını devretme kararı aldı. AVM işletmeciliği faaliyetine ise devam edecek.
Migros büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi
doğrultusunda Kazakistan'daki bağlı ortaklığı Ramstore Kazakistan'ın 7 mağazasını devredeceğini duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Ramstore'un
Kazakistan'da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde iki alanda faaliyet gösterdiği belirtilerek, bu ülkedeki perakende operasyonlarına yönelik
yeniden değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Yedi mağaza için görüşmelere başladı
Bu kapsamda, faaliyet gösteren bir mağazanın devri ile birlikte altı mağazanın kira kontratlarının devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.
Açıklamada, şirketin bu ülkedeki faaliyetlerini Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, Ramstore Kazakistan 2020
birinci yarıyıl itibarıyla Migros'un konsolide satışlarının yüzde 0.8'ini oluşturuyor.
Şirket, 1999 yılından itibaren mağaza açmaya başladığı Kazakistan'da sektörün belirleyici ve lider oyuncusu olmuştu. Yatırımlarıyla Kazakistan halkını modern perakendeyle tanıştırmıştı.