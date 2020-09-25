Kazakistan'daki mağazalarını devrediyor

25 Eylül 2020

Migros büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi

doğrultusunda Kazakistan'daki bağlı ortaklığı Ramstore Kazakistan'ın 7 mağazasını devredeceğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Ramstore'un

Kazakistan'da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde iki alanda faaliyet gösterdiği belirtilerek, bu ülkedeki perakende operasyonlarına yönelik

yeniden değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Yedi mağaza için görüşmelere başladı

Bu kapsamda, faaliyet gösteren bir mağazanın devri ile birlikte altı mağazanın kira kontratlarının devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin bu ülkedeki faaliyetlerini Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, Ramstore Kazakistan 2020

birinci yarıyıl itibarıyla Migros'un konsolide satışlarının yüzde 0.8'ini oluşturuyor.

Şirket, 1999 yılından itibaren mağaza açmaya başladığı Kazakistan'da sektörün belirleyici ve lider oyuncusu olmuştu. Yatırımlarıyla Kazakistan halkını modern perakendeyle tanıştırmıştı.