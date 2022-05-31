Kazakistan'ın Türk devi İstanbul’da konuta giriyor

Merve YİĞİTCAN

Kazakistan’da 26 yıl önce faaliyetlerine başlayan Rams Global, Almatı’da son 10 yılda toplamda 2,5 milyon metrekareden oluşan 55 projeye imza atarken, dümeni Türkiye pazarına kırdı. Özellikle İstanbul’da şehir merkezinde kalan en gözde alanlardan Bahçelievler’deki eski Efes bira fabrikasının arazisine konut projesi için kazmayı vuran şirket, Edirnekapı’daki Uzel traktör fabrikasının alanına da yeni bir konut projesi yapmak için anlaşma sağladı. Rams Global Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bülbül, Türkiye pazarına sağlam bir giriş yapmak istediklerini söyledi.

Rams Global’in Kazakistan’daki faaliyetleri ve Türkiye pazarındaki projelerine ilişkin Almatı’da bir basın gezisi düzenlendi. Amiral gemisi inşaat olmakla birlikte sağlık, turizm ve maden sektörlerinde de yer alan Rams Global’in kurucusu Ramazan Bülbül, küçük yaşlarda ticarete atıldığını, bir süre Gaziantep’te ve Sakarya’daki ticaretle uğraştıktan sonra yurtdışına açıldığını ve 90’lı yıllardan bu yana Kazakistan’da faaliyetlerini yürüttüğünü aktardı. Oğulları Doğan Bülbül, Devran Bülbül ve Faruk Bülbül ile holdingi yönettiklerini söyleyen Rams Global Yönetim Kurulu Başkanı, Kazakistan’da ilk inşaatı 1998 yılında yaptıklarını, son 10 yılda Almatı’da 2, 5 milyon metrekareden oluşan 55 proje hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Kazakistan'da 4 milyon metrekare arsa stokumuz bulunuyor"

Kazakistan’ın en güçlü ilk üç inşaat ve gayrimenkul şirketinden biri haline bu zamana kadar 12 bin konut teslimi gerçekleştirdiklerini aktardı. Şu anda devam eden 13 şantiyeleri olduğu bilgisini veren Bülbül, Kazakistan’da yeni projeler için hazır 4 milyon metrekare arsa stokları olduğuna dikkat çekti.

İstanbul'da 3 projeye yoğunlaştı

Gaziantep’te yarım kalan bir hastane inşaatını satın alarak tamamlayan ve hastanenin işletmesini de üstlenerek yeniden Türkiye pazarına girdiklerini söyleyen Ramazan Bülbül, radarlarına konut pazarını aldıklarını ve sektöre güçlü girmek istediklerini ifade etti. Rams Global, Türkiye’deki faaliyetlerini Rams Türkiye şirketi ile yürütüyor. Rams Türkiye’nin başındaki isim ise ortanca kardeş Devran Bülbül… Rams Türkiye’nin CEO’su Bülbül, İstanbul Şerifali’de yarım kalan bir kentsel dönüşüm projesini alarak tamamladıklarını, Ataşehir’de Quattro projesini gerçekleştirdiklerini, şu anda ise 3 proje üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Devran Bülbül’ün verdiği bilgiye göre, projelerin üçü de İstanbul’un merkezinde yer alan sayılı gözde arazilerde olacak. Bahçelievler’de Anadolu Efes'e ait 'eski bira fabrikası' olarak bilinen araziyi aldıklarını ve orada 800 konutluk bir proje için ilk kazmayı vurduklarını belirten Bülbül, "Şatışa başlamamıza rağmen ciddi talep alıyoruz. Projenin biraz daha yükselmesinden sonra satışa çıkacağız" dedi.

Yabancıya satış, piyasayı şekilendirmeye başladı

Türkiye'deki piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Devran Bülbül, konut pazarına yabancı ilgisinin yoğun olduğunu, hatta bazı firmaların yabancı odaklı proje tasarladıklarını ileri sürdü: Bülbül, “Gayrimenkul yoluyla vatandaşlık için limit 400 bin dolara çıktı. Şimdi yeni proje geliştiren firmalar evlerin büyüklüklerini 400 bin dolar olacak şekilde belirliyor. Piyasa buna döndü. Ancak biz böyle yapmıyoruz. Projelerimizi Türk aile yapısı ve ihtiyaçlarına göre tasarlıyoruz” diye konuştu.

Hedef Türkiye'de ilk 5

Holding olarak tüm yatırımları kendi özkaynaklarıyla hayata geçirdiklerini, Türkiye’de de bu politikalarına devam edeceklerine dikkat çeken Devran Bülbül, “RAMS Türkiye’nin hedefi önümüzdeki 5 yıl içerisinde en büyük ilk 5 inşaat şirketinden biri olmak” dedi. Bülbül’ün verdiği bilgiye göre, şirket Bodrum Gümüşlük’te butik bir villa projesi hayata geçirirken, Antalya Serik’te de turizm ve konut yatırımı için arsa alıyor.

Hattat'ın yarım kalan projesini bitirecek

İflas eden Uzel Traktör’ün Edirnekapı’daki fabrika arsasına da bir konut projesi gerçekleştirmek için anlaşmaya vardıklarına dikkat çeken Devran Bülbül, diğer projenin de Gülaylar Grubu’nun elindeki Kozyatağı Carrefour arazisinde olmasını planladıklarını, bunun için görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Rams Türkiye’nin en dikkat çekici projelerinden biri ise Hattat Holding’in Maslak’taki yarım kalan projesinin tamamlanması olacak. Devran Bülbül, Hattat Holding’e ait inşası yarım kalan ‘Diamond of İstanbul’ projesinin tamamlanması için hem holding hem de Denizbank ile görüştüklerini ve son aşamaya yaklaştıklarını da sözlerine ekledi. Söz konusu proje 2003 yılında başlamış, ancak proje imar planı ve ruhsat iptallerine yönelik açılan davalar nedeniyle yarım kalmıştı.