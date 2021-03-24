Kazasız iş günü, AKUT için iyiliğe dönüştü

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Lüleburgaz Fabrikası, hiçbir kaza yaşanmadan geçirdiği son bir yılı (Ocak 2020-Ocak 2021), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile yaptığı anlamlı bir iş birliğiyle kutluyor. Bu kapsamda Lüleburgaz Fabrikası, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için paylaşacakları davranış odaklı gözlemler karşılığında AKUT’a bağışta bulunacak.

İş güvenliğinde farkındalık artırılacak

Sıfır kaza hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Danone Türkiye Sütlü Ürünler Lüleburgaz Fabrika Müdürü Özlem Taşdemir, “Tüketicilerimize lezzetlerimizi ulaştıran çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini sağlamayı önceliğimiz olarak kabul ediyor, bu doğrultuda olası riskleri değerlendirerek her türlü önleyici tedbiri alıyoruz. Bunun neticesinde kazasız geçirdiğimiz son bir yılı kutlarken hem iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarımızın farkındalığını artırmayı hem de ülkemizin en değerli sivil toplum kuruluşlarından AKUT’a destek olmayı hedefledik. Bu kapsamda çalışanlarımızın fabrika yönetimiyle paylaştığı davranış odaklı gözlemleri, ayda bir kez olmak üzere onlar adına AKUT’a bağışta bulunarak iyiliğe dönüştüreceğiz. AKUT sayesinde yalnızca çalışanlarımızın değil başka hayatların güvenliğinin sağlanmasına katkı sunabilmek bizim adımıza gurur verici” dedi.

Çift taraflı hayat kurtarma

Bu sene 25’inci yılını kutlayan, Türkiye’nin ilk arama kurtarma sivil toplum kuruluşu AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Recep Şalcı ise çeyrek asır boyunca sadece gönüllülerin özverili çalışmaları ve bağışlarla var olmaya ve hayat kurtarmaya devam ettiklerine dikkat çekti. Şalcı, "Bizim sloganlarımızdan biri ‘AKUT Hayat Kurtarır’. Yurt içi ve yurt dışında yaptığımız operasyonlar, özel kuruluşlar ve kamu kurumları ile yürüttüğümüz ortak projelerle sayısız hayata dokunduk. Bu kapsamda özel sektör kuruluşlarıyla özellikle farkındalık ve eğitim konularında yaptığımız çalışmalar bizim temel faaliyet alanlarımızdan biri. Danone ile yaptığımız bu iş birliği sonucu, hayat kurtarma çift taraflı çalışacak. Bir tarafta iş kazalarında yükseltilecek farkındalık sonucu hayatlar kurtulacak. Diğer tarafta ise yapılan bağışlar, afetlerde hayat kurtarmak için kullanılacak” diye konuştu.