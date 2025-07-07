KCG Tekstil'den Mısır'a 24 milyon dolarlık yatırım!

Türk firması KCG Tekstil, Mısır’daki faaliyetlerine 24 milyon dolarlık yeni yatırımla devam ediyor. Şirket, bu kapsamda 10 Ramazan Sanayi Bölgesi'nde yeni bir fabrikanın temelini attı.

2007 yılından bu yana Mısır’da tekstil alanında üretim yapan KCG Tekstil’in temel atma törenine; şirketin sahibi Yılmaz Küçükçalık, yönetim ekibi, Mısır Ticaret ve Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib, Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) Başkanı Husam Heyba ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen katıldı.

500 kişilik istihdam

Yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte, şirketin mevcut 1800 kişilik istihdamına 500 kişinin daha eklenmesi ve toplam çalışan sayısının 2 bin 300'e ulaşması bekleniyor.

Halihazırda 65 milyon dolarlık yatırımı bulunan şirketin, yeni yatırım sonrasında ihracat kapasitesini yıllık 100 milyon dolara çıkarması hedefleniyor. KCG Tekstil, Mısır'da faaliyet gösteren uluslararası markalara üretim yapmanın yanı sıra çeşitli dış pazarlara ihracat gerçekleştiriyor.

"Kazan-kazan anlayışı söz konusu"

Törende konuşan Büyükelçi Şen, Türk firmalarının Mısır’daki varlığının karşılıklı kazanca dayandığını belirterek, olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye ile Mısır'ın coğrafi, kültürel ve sosyal olarak yakınlığının, ulaştırma ve iletişim ağlarının sıkılığının ve etkinliğinin, ayrıca Mısır'da Türk yatırımcılara karşı gösterilen alaka ve dostluğun Mısır’ı Türk yatırımları açısından doğal ve başlıca destinasyon haline getirdiğini ifade eden Şen, Türk yatırımlarının ve ikili ticaretin büyüyerek gelişmeye devam edeceğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının önemine de değinen Şen, Türkiye'nin Mısır’ın dış ticaretinde gelecekte de en önemli ortaklardan biri olmayı sürdüreceğini vurguladı. Mısır Ticaret ve Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib ise Türk şirketlerinin Mısır’da kaliteli üretimle öne çıktığını ifade etti.

KCG Tekstil hakkında

Mısır'da 2007 yılından bu yana yatırımlarına 200 bin metrekarelik alanda devam eden Türk KCG Tekstil'in, perde, yatak takımları, dekoratif yastık kılıfları, masa örtüsü, döşemelik kumaşlar, duş perdeleri ve konfeksiyon kumaşları gibi ev tekstili üzerine ürün çeşitliliği bulunuyor. Şirketin Türkiye ve Mısır'ın yanı sıra Amerika, İngiltere ve Çin'de de satış ofisleri bulunmakta.