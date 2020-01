KDV indirimi Weltew Home’u yüzde 50 büyütecek

03 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - “KDV indiriminin yüzde 8’e düşmesiyle birlikte ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri mobilya sektörü olmaya devam edecek” diyen Akın Can, “İndirimin etkilerinin doğrudan tüketiciye yansıması iç pazarı da tekrar canlandıracaktır” dedi. Can, Weltew Home olarak 2020’de yılsonuna kadar yüzde 50 oranında bir büyüme öngördüklerini vurguladı. Akın Can, “Akın Can: “2020 hedeflerimiz içerisinde ise yurt içinde bayi ağımızla 100 mağaza sayısına ulaşmak ve yeni yılda ihracat ve istihdam rakamlarına ivme kazandırmak vardı. KDV’deki yüzde 8 indirimle bu hedeflerimize daha emin adımlarla ulaşacağımızı umut ediyorum” dedi.

45 bin metre karesi kapalı olmak üzere toplamda 90 bin metrekareden oluşan

Weltew Home’un fabrikasında üretim yapıldığını belirten Akın Can, “Bursa İnegöl’de yer alan merkezimizde, aylık 2 bin 400 takım panel mobilya, 2 bin 100 takım oturma grubu, bin 700 takım baza, 2 bin 400 adet yatak üretimi gerçekleştiriyoruz. KDV oranının yüzde 8’e düşmesiyle birlikte üretim bandımızda gözle görülür bir artış olacaktır” diye konuştu.