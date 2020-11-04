Keepnet Labs, Türkiye'de üreteceği yapay zekayı Avrupa ve ABD'ye satacak

04 Kasım 2020

İngiltere’de kurulan ve tamamı Türk AR-GE ekiplerinin ürünü siber güvenlik yazılımları geliştiren Keepnet Labs, İzmir Bakırçay Üniversitesi ile yapay zeka konusunda önemli bir iş birliği protokolü imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre iş birliği kapsamında, üniversite bünyesindeki Veri Analitiği ve Mekansal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (VAM) ile ortak çalışma grupları oluşturulması ve siber güvenlik odaklı yapay zeka çalışmaları yürütülmesi planlanıyor.

Keepnet Labs, VAM ile siber güvenlik başlığında ve e-posta güvenliği gibi ilgili alt alanlarında, tanımlayıcı ve kestirimci veri analitiği konularında çalışma yürütecek. Bu çalışmalar ile Türkiye’de üretilen ve yapay zeka kullanan ürünler, Keepnet Labs tarafından Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere, Fransa ve ABD’deki müşterilerin kullanımına sunulacak.

İş birliği ile Türkiye’deki nitelikli insan gücünün ve yüksek teknoloji sahipliğinin artmasına katkı sağlanması, İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin de ürettiği bilgiyi ve sahip olduğu tecrübeyi pratiğe dökerek, Keepnet Labs vasıtasıyla dünyada kullanıma sunması amaçlanıyor.

Bilimsel araştırmalar yapılacak

Verilen bilgiye göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde yıl içerisinde kurulan VAM, başta sağlık, çevre, mühendislik ve finans gelen alanlarda araştırmacıların ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu büyük ölçekli veri analitiği sistemlerinin tasarımını, analizini ve uygulamasını gerçekleştiriyor. Öncelikli hedefi bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara büyük veri analitiği uygulamaları ile sürdürülebilir çözümler hazırlamak olan merkez, kar amacı güdülmeyen süreci ile toplum yararına politikalar üretecek.

Keepnet Labs ve VAM arasındaki işbirliği ile gerçekleştirilecek diğer faaliyetler arasında bilimsel araştırmalar, AR-GE projeleri, literatür taramaları ve raporlama, ortak bilimsel ve eğitici toplantılar ile webinar’lar, atölye çalışmaları, kitap ve broşürler, veri paylaşımı gelecek. Ayrıca, projelerde ya da akademik eğitimlerde Keepnet Labs ve üniversite personeli görev yapabilecek.