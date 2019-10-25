Kelebek, kendini kanıtlamış bayilerini ihracata uçuracak!

25 Ekim 2019

Mustafa Kemal ÇOLAK

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bu yıl sonuna kadar 120 mağazası bulunan Kelebek’i 5 yıl içinde 400 mağazaya ulaştırmayı planladıklarını söyledi. 400 mağazanın 300’ü iç pazarda, 60’ı global arenada açılacak, 40 mutfak mağazası da iç ve dış pazarda faaliyet gösterecek.

İhracata yönelik hamlelerin devam edeceğini bildiren Doğan, “Türkiye’de kendisini kanıtlamış bayilerimize de yurt dışı pazarlarda mağaza açma imkanı yaratıyoruz. Tuzla’da yıllardır bayimiz olan bir iş partnerimiz, Sırbistan’da Kelebek mağazası açacak. Bir anlamda bayi ihracatı da yapıyoruz” dedi.

Kelebek, 5 yıl içinde 60’ı yurt dışında 400 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Şirketin CEO’su Davut Doğan, “Yurt dışı planlarımız içinde aynı zamanda bayi ihraç etmek de var. Türkiye’de kendini kanıtlamış bayilerimize yurt dışında da mağaza açma imkanı tanıyoruz” dedi.

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Doğtaş ve Kelebek CEO’su Davut Doğan, bu yıl sonuna kadar 120 mağazası bulunan Kelebek’i 5 yıl içinde 400 mağazaya ulaştırmayı planladıklarını söyledi. Doğan’ın yaptığı dağılıma göre 400 mağazanın 300’ü iç pazarda, 60’ı global arenada açılacak, 40 mutfak mağazası da iç ve dış pazarda faaliyete geçirilecek. Kelebek’teki hamlelerinin ihracata büyük destek vereceğini dile getiren Davut Doğan, “Burada bir noktanın altını çizmek istiyoruz. Türkiye’de kendisini kanıtlamış bayilerimize de yurt dışı pazarlarda mağaza açma imkanı yaratıyoruz. Türkiye Tuzla’da yıllardır bayimiz olan bir iş partnerimiz, Sırbistan’da Kelebek mağazası açacak. Bir anlamda bayi ihracatı da yapıyoruz” dedi.

Yapay zeka ile talep tahmini

2019 yılının tüm zorluklarına rağmen, hedeflere ulaşma yolunda fırsatları da beraberinde sunan bir yıl olduğunu kaydeden Doğan, yıl sonuna kadar mağaza açılışlarını sürdüreceklerini paylaştı. Bugün Azerbaycan, Libya, S.Arabistan, Kuzey Irak, Avusturya, KKTC, Malta, Sri Lanka, Hindistan ve son olarak Maritius ve Katar’ın katılmasıyla 11 ülkede toplam 16 noktada yer alan Kelebek, 5 yıl içerisinde yurtdışında 60 mağazaya çıkacak.

Kelebek markası özelinde yapılan AR-GE çalışmalarıyla tüm sektöre faydalı olabilecek projeler üzerinde çalıştıklarının altını çizen Doğan, “Yapay zeka ile talep tahminleme ve fabrika stok optimizasyonu” isimli proje ile Tubitak’la birlikte çalışmanın haklı gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Lova Yatak’ı büyüteceğiz

Ggeçen yıl oluşturulan ve hali hazırda 350’ye yakın yurtiçi ve yurtdışı mağazada satışı gerçekleşen yatak markası Lova’nın da hızla yol aldığını belirten Doğan, bu alanda yaptıkları yatırımlarla, markayı daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Yine 2018'de açılan RUUM STORE isimli e-ticaret sitesinin de hızla yoluna devam ettiğini kaydeden Doğan, "Gelecek yıldan ülke olarak da şirket olarak da çok umutluyuz" diye konuştu.