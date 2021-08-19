Kelebek Mobilya, mağaza yatırımlarına hız verdi

Türk mobilya sektöründe 86’ncı yılını kutlayan Kelebek Mobilya, büyüme grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle birçok yatırımların ertelendiği bu dönemde Kelebek Mobilya, her ilde olma hedefi doğrultusunda mağazalaşma çalışmalarını sürdürdü.

Şu anda 59 ilde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Yılbaşından bu yana yurt içinde 30, yurt dışında ise 4 olmak üzere toplam 34 mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar yurt dışında 15 ülkede daha olmayı ve yurt içinde yeni satış noktalarımızla toplam 200 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Dünyaya açılmaya devam ediyoruz”

Bu yılın 2020’ye göre daha pozitif bir seyir izlediğini belirten Tolga Kaya, Kelebek Mobilya olarak belirlediği büyüme stratejisi çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Kaya, yurt içinde mağaza açma hedeflerini Turquality destekleriyle hızla gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Marka olarak 32 ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Kaya, “Her yıl belirlediğimiz planlarımızla gelişiyor, son tüketicinin görüşlerini dikkate alıyor ve üretim kapasitemizi de yeni yatırımlarımızla büyütmeye devam ediyoruz. İhracatımıza, e-ticaretimize, teknolojik altyapımıza verdiğimiz önem ve yatırımlarımızla sektörümüzde öne çıkan isimlerden olmaya devam edeceğimize inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Konsept mağazalar ile büyüme planımız var”

Türkiye mobilya pazarına dair değerlendirmelerde de bulunan Tolga Kaya, sektörün Türkiye’de 36 bin üretici, 50 bin mağaza, doğrudan 500 bin dolaylı 1 milyon istihdam sağladığını söyledi. Mobilya sektörünün bu yıl için ihracat hedefinin 4 milyar dolar olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti: “Bu hedefe ulaşmak için sektör ve Kelebek özelinde çalışıyoruz. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da konsept mağazalar ile büyüme planımız var. Azerbaycan, Sri Lanka, Moğolistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Libya, Mauritus, Kuzey Irak, Fildişi Sahilleri, KKTC, Avusturya, Hırvatistan, Katar ihracat yaptığımız bazı ülkeler. 2021 yılında ise 15 yeni satış noktası açmayı hedefliyoruz. Gabon, Kenya, Gana, Fildişi Sahili, Katar, Fas, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Avusturalya, İngiltere, Romanya, Kanada, Sırbistan ve Fransa hedeflediğimiz pazarlar arasında yer alıyor.”