Kelebek Mobilya, Tasarım Merkezi’ne 7 milyon TL yatırım planlıyor

Türk mobilya markası Kelebek Mobilya, özgün ürün ve tasarımlar için Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına devam ediyor. Sektördeki 86’ncı yılını kutlayan marka, Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde, Ar-Ge ve Tasarım Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Düzce’de yer alan 186 bin metrekarelik üretim tesisinde konumlanan, mevcut üretim kapasitesini yenileme, geliştirme ve müşterilerinden gelen talepleri karşılama doğrultusunda teknolojik altyapı çalışmaları gerçekleştirmek üzere Kelebek Mobilya, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi için bu yıl için 6 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdi. Marka, 2022 yılı içinde de Tasarım Merkezi’ne 7 milyon liralık yatırım planlıyor.

“Daha rekabetçi olmak için çalışıyoruz”

Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiye yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, yurt içinde 185’in üzerinde mağazası bulunan ve ürünlerini yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan Kelebek Mobilya’nın Düzce lokasyonu için Ocak 2020 yılında Tasarım Merkezi olmaya hak kazandığını aktardı. Merkezde toplam 15 kişilik bir ekibe sahip olduklarını bildiren Kaya, “2022 yılı içinde 7 milyon TL yatırım yapmak ve 8 kişilik yeni ekibimiz ile daha da güncellenmek hedefindeyiz. Tasarım Merkezi belgemizi alarak Devlet teşviklerinin yanı sıra üniversite-sanayi İşbirlikleri, özgün tasarım ve tasarımda rekabet konularında ülkemizi ve markamızı bir üst konuma taşımayı amaçlıyoruz. Tasarım Merkezi belgesi, sektörün en tecrübeli firması olarak Kelebek Mobilya’nın tasarımlarını özgün, yenilikçi, çevreci ve benzersiz tasarımların devamlılığı ve sürdürebilirliği demek. Dünya çapında çok çeşitli ülkelere ihracat olması sebebi ile tasarımların tescillenmesi ve desteklenmesi de bizim için önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

Ürünlerde sürdürülebilirlik ön planda

Tasarım Merkezi’nde gerçekleştirilen projelerin aynı zamanda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olduğunu belirten Tolga Kaya, 2021 yılında Tasarım Merkezi’nde tasarladıkları ürünlerin estetik görünümden öte sürdürülebilir olduklarını söyledi.

Kelebek Mobilya’nın küresel ısınma, su kaynaklarının azalması, kimyasal atık sorunları ve ekoloji konularına yönelik olarak üretim yaptığına dikkat çeken Kaya, “İlerleyen dönemde geri dönüştürülmüş kumaşlarımızın uzun ömürlü olmasının yanı sıra düşük karbon emisyonu sayesinde çevreye sağladığı katkıları daha çok ses getirecek.” dedi.