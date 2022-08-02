Kelebek Mobilya’da üst düzey atama

Kelebek Mobilya’da Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Tolga Kaya, markanın genel müdürlük görevine atandı.

Profesyonel iş hayatına 2001 yılında Mudo Satış Mağazaları’nda başlayan Kaya, sırasıyla Mağaza Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Satış Koordinatörlüğü pozisyonlarında görev aldı.

Perakende sektöründe 16 yıllık deneyiminin ardından 2016 yılında mobilya sektörüne adım atan Kaya, sektörde satış, perakende ve mağazacılık alanlarında direktörlük görevlerinde bulundu.

Kasım 2020 tarihinden bu yana Kelebek Mobilya’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yürüten Kaya, 25 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla da Kelebek Mobilya’da Genel Müdür olarak görevine devam ediyor.