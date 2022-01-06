Kelebek Mobilya’dan 100 milyon TL’lik fabrika yenileme yatırımı

Sektördeki 86’ncı yılını kutlayan Kelebek Mobilya, yeni yıla yatırım ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla başladı. Yatırım çalışmaları kapsamında Kelebek Mobilya, Düzce’deki 186 bin metrekarelik alana sahip fabrikasını yeniledi. 100 milyon TL’lik yenileme yatırımı gerçekleştiren marka, kapasiteyi yüzde 50 oranında artırdı.

Yenilemenin yanı sıra Kelebek Mobilya’nın bina yatırımları da sürüyor. Devam eden bina yatırımları, 5 bin metrekare mutfak bölümü, 2 bin 500 metrekare hammadde depo ve 2 bin 500 metrekare ihracat depo alanının bu yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor. 2 bin metrekare sünger depo inşaatı, 2 bin metrekare tasarım merkezi ve yeni yemekhane inşaatını tamamlayan marka, 7 bin 500 metrekare yeni mamül raf depo inşaatını ise Mayıs 2022 itibarıyla hizmete alacak.

Üretimi yüzde 150 artırmayı planlıyor

Yenileme yatırımlarına dair açıklamalarda bulunan Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Yurt içinde 185’in üzerinde mağazası bulunan ve ürünlerini yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşu Kelebek Mobilya olarak, kapasite artışı ve Endüstri 4.0 ile gelen teknoloji çağına uyum sağlamak amacıyla üretim tesisimizde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdik. Son dönemde ürünleriyle öne çıkan Kelebek Mutfak bölümü için ayrı bir fabrika oluşturduk ve burada uçtan uca monteli sisteme geçiş yaptık. Lojistik ve otomasyon ağırlıklı yatırımlarımızla birlikte kapasitemizi yüzde 50 artırmış olduk. Önümüzdeki dönemde üretimde adetsel olarak yüzde 150’nin üzerinde artış öngörüyoruz. Amacımız hızlı ve esnek üretimle ürün kalitesini daha da artırmak ve teslimat sürelerini daha da hızlandırmak.” diye konuştu.