Kelebek Mutfak, 22’nci mağazasını Muğla’da açtı

Kelebek Mutfak, 22’nci mağazasını Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ortanca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in de katıldığı bir törenle hizmete açtı. Modern ve klasik olmak üzere yeni ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunan Kelebek Mutfak, mağaza yatırımlarına devam edecek.

Ortaca’daki 220 metrekarelik yeni yeni mağazayı Ayfa Ahşap Tekstil ortaklığıyla hayata geçiren Kelebek Mutfak, şu an Türkiye genelinde 22 olan mağaza sayısını yıl sonuna kadar 33’e çıkarmayı hedefliyor.