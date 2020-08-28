Kelebek Mutfak Banyo ile Nidapark arasında iş birliği anlaşması

28 Ağustos 2020

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Nidapark Küçükyalı projesinde ilk etapta üç ayrı parselde yaklaşık 2 bin banyo Kelebek'in tasarımlarıyla dekore edilecek.

Marka konut iş birliklerinin yanı sıra mağazalaşma çalışmalarını da sürdüren Kelebek Mutfak Banyo, 2021 yılı sonuna kadar 37 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğtaş Kelebek Grubu CEO’su İsmail Doğan, yaşanan zorluklara bu yıl markalarına yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Son olarak Nidapark ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin önemine dikkat çeken Doğan, "Kelebek Mutfak Banyo’nun marka konut iş birliklerinin artarak devam edecek. Zorlu geçen bir yılın son çeyreğinde de hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz." dedi.