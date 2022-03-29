Kemal Tamer: Teknoloji girişimcilerine hem yatırım, hem de mentorluk yapıyoruz

Dijitalleşme dünyanın birçok noktasını saniyeler içinde birbirine bağlarken, teknolojinin sunduğu olanakları avantaja çeviren kişiler, fikirlerini daha kolay şekilde meslek haline getirerek girişim ekosistemini büyütüyor. Hayallerine adanmış kişilerin girişimci olmak için birçok konuda kendini donanımlı hale getirmesi gerektiğine dikkat çeken yeni nesil girişim geliştirme platformu Tamer Capital’in Kurucusu Kemal Tamer ise konuya dair şu açıklamayı yapıyor: “Dijitalleşmenin rüzgarını arkasına alan girişimciler ekosistemi hızla büyütmeye devam ediyor. Tutkularını doğru projelerle buluşturan girişimciler bir adım öne çıkarken, projeleri girişime dönüştürmek ve başarılı bir girişimci olmak için ise kişinin hem kendisini hem de projesini donanımlı hale getirmesi gerekiyor. Tamer Capital olarak teknoloji tabanlı girişimleri geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda girişimcinin donanımlı bir yönetici haline gelmesini sağlıyoruz. Üstelik tecrübelerimizi Z kuşağına aktararak, genç girişim geliştiriciler yetiştiriyor ve teknoloji alanındaki girişimcilere destek olarak start-up'ların büyümesini sağlıyoruz.”

Girişimciler için 4 ana basamak: Hayal, hedef, strateji ve taktik!

Girişimcilerin hayallerini iş fikrine dönüştürmek için öncelikle bir yol haritası çıkarması gerektiğinin altını çizen Kemal Tamer, “Girişim ekosistemine katılmak isteyen bireylerin öncelikle ‘hayal, hedef, strateji ve taktik’ adımlarını takip etmesi gerekiyor. Akıllarının iplerini saldıkları hayallerinin olması gerekiyor. Hayaller ayakları yere basan hedeflere dönüştürülerek iş modeli haline gelmeli. Ardından bu hedefe ulaşabilmek için ana strateji belirlenmeli. Strateji hedefe giden en verimli yolu gösterecektir. Başarı yolculuğunda karşılaşılan kısa dönemli problemleri çözmek ise taktiksel esneklikle mümkün olur. 4 ana kriter olarak kabul edilen bu aşamalar, bir fikrin girişime dönüşmesine giden yolu açıyor. Ancak girişimcilerin yalnızca yatırım değil, mentorluk beklentisi ya da uzmanlık ihtiyacı da olabiliyor. Tamer Capital olarak bu noktada girişimcilerin hukuktan finansa, yazılımdan networke kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda gerekli ağları oluşturmalarını sağlıyor ve girişim geliştiricilerimiz aracılığıyla onlara mentorluk yapıyoruz. Bu sayede girişimlere yalnızca yatırım yapmıyor, aynı zamanda girişimlerin önce şirketleşmesi daha sonra ise tam teşekkülü bir yapıya dönüşmesi için sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Girişimlerde ekip ve risk yönetimini bilmek şart!"

Ekip ve risk yönetiminin önemine dikkat çeken Tamer Capital Kurucusu Kemal Tamer, "Bir teknoloji girişiminin hayata geçirilebilmesi için teknik ve business tarafın çok güçlü olması gerekir. Bu doğrultuda girişimcilerin ekipleşmesi kıymetli. Bir kanadı zayıf olan girişimcilere Tamer Capital olarak destek oluyoruz. Diğer taraftan, hedefe giden uzun strateji yolculuğunda karşılaşılacak riskleri birkaç adım önceden tespit etmek ve sorun yaşanmadan problemi ortadan kaldırmak gerekiyor. Start-up'ları başarıya ulaştıran en önemli faktörlerden biri de risk yönetimidir." dedi.

“Hedeflerine güvenen, adanmış tüm girişimcileri bekliyoruz”

Girişimcinin kendini geliştirme sürecinin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan Kemal Tamer, “Dijitalleşme hız kazanırken, iş dünyası da sürekli olarak değişiyor. Bu yüzden girişimcilerin bulundukları sektörün dinamiklerini her an takip etmesi ve ihtiyacı çok daha önceden görüp harekete geçmesi gerekiyor. Tamer Capital olarak halihazırda yapay zeka, blok zinciri teknolojileri, e-ticaret gibi alanlardaki projeleri geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz girişimlerin çoğu zaman kendi ivmesini yakaladığını görüyoruz ve teknoloji tabanlı, projesine güvenen, hedeflerine adanmış tüm girişimcileri birlikte büyümek için Tamer Capital’e bekliyoruz.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...