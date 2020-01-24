Kemal Tanca'da iflastan vazgeçildi

24 Ocak 2020

Kamuoyunda Kemal Tanca unvanı ile bilenen Tamer Tanca Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında kesin mühlet kararı verilerek iflastan vazgeçildi. Perakende ayakkabı sektöründe, sektörün amiral gemilerinden olan ve 1000 çalışanıyla istihdam sağlayan Tamer Tanca Mağazacılık konkordato başvurusunda bulunmuştu.



İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada şirket hakkında 04.11.2019 tarihinden itibaren 90 günlük geçici mühlet kararı verilmiş, Mahkemece Doç. Dr. Halil İbrahim ALPARSLAN, Dr. Nihat GÜMAN ve SMMM Abdullah Naci ÇETİN komiser heyeti olarak görevlendirilmişti. Mahkeme, konkordato talebini incelemek üzere ünlü ayakkabı markasının mali tablosunu incelemesi için bilirkişiden rapor istemişti.



Türkiye’de 145 mağazasıyla faaliyet gösteren 50 yıllık ayakkabı devi Tamer Tanca Mağazacılık firması hakkında 23.01.2020 tarihinde gerçekleşen duruşmaya ise şirket vekilleri Av. Hande Yelgin ve Av. İsmail Serkan Yelgin ile bir kısım müdahil vekiller katıldı. Mahkemece istenilen bilirkişi ve komiser heyeti raporlarına göre firmanın faaliyetlerine devamı halinde borçlarını ödeyebileceği tespit edildiğinden Tamer Tanca Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında kesin mühlet kararı verilerek iflastan vazgeçildi.