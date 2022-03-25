Kempinski Residences Balmumcu için işletme sözleşmesi imzalandı

Kempinski Residences Balmumcu Istanbul projesi için işletme sözleşmesine imzalar atıldı. Sözleme ile birlikte Kempinski Residences Balmumcu da Kempinski tarafından yönetilen ve Astaş Holding’e ait Kempinski Residences Astoria, Kempinski Residences Bellevue ve Macka Residences by Kempinski rezidans projeleri ile Çırağan Palace Kempinski İstanbul saray resortun arasına katılacak.

30 bin metrekarelik arazi üzerinde yer alan Kempinski Residences Balmumcu, 5 binaya yayılmış 155 rezidans ve 11 villadan oluşuyor. 194 ila bin 340 metrekare arasında değişen rezidans ve villalar, Kempinski tarafından sağlanan Residence Concierge, Resident's Lounge, spor salonu, açık havuz ve vale park hizmeti gibi hizmetleri sunuyor olacak.

İnşaatına başlanan Kempinski Residences Balmumcu'da ilk konutların 2024'ün başlarında ev sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.

Kempinski Group CEO'su ve Kempinski AG Yönetim Kurulu Başkanı Bernold Schroeder, “Kempinski 30 yılı aşkın bir süredir İstanbul'da bulunuyor. Bu lüks rezidans koleksiyonunu yönetmekle görevlendirilmek, Kempinski'nin İstanbul'da sahip olduğu büyük önemin ve şehirdeki uzun vadeli ortağımız Astaş Holding ve Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan Yapı&Yapı ile olan ilişkimizin gücünü yansıtıyor.” dedi.