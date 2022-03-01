Kendall+Kylie, Türkiye pazarına üretimle giriş yapıyor

ABD’li Kendall ve Kylie Jenner kardeşlerin dünyaca ünlü tekstil markası Kendall+Kylie, Türkiye’ye üretimle adım atıyor. Yatırım Holding öncülüğünde Türkiye’deki operasyonlarını gerçekleştirecek olan marka, aktif giyim koleksiyonunu Türkiye'de üretip dış pazarlara sunacak.

Tüketicilerle ilk etapta Trendyol işbirliğiyle buluşmayı planlayan marka, ardından kendi web sitesi üzerinden satışa başlayacak. İstanbul Havalimanı’nda ise ilk mağazasını açmayı hedefleyen Kendall+Kylie, aksesuar ve çanta dışındaki tüm koleksiyonları Türkiye’de üretecek. Markanın bir sonraki hedefi, kozmetik ürünlerini yurt içinde üretmek.

İhracat yolu ile toptan satış için görüşmeler başladı

Konuya ilişkin bilgi veren Kendall + Kylie markasının Doğu Avrupa, Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Hindistan Strateji ve Büyümeden Sorumlu Danışmanı Cem Tunakan, üretim konusunda beş büyük firma ile çalıştıklarını, Türkiye’de yüzlerce kişiye istihdam sağlayan bu operasyonun zamanla daha da büyüyeceğini söyledi.

Üretim ve lojistik merkezi olarak Türkiye'nin markanın global büyümesinde önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Tunakan, “Türkiye’den yurt dışına e-ticaret yoluyla ihracat gerçekleştireceğiz. Özellikle Körfez ülkeleri, Ortadoğu, sahra üstü ve altı Afrika, Güney Afrika ve Doğu Avrupa bölgelerindeki moda odaklı pazaryerleri ve diğer dijital kanallarda aktif olacağız. Ayrıca orta dönem stratejimizde Türkiye e-ticaret depomuzda olan ürünleri Kendall+Kylie'nin operasyonun olmadığı dünyanın birçok yerine kargoyla ile göndereceğiz." dedi.

Tunakan, üretilecek Kendall + Kylie markalı koleksiyonların Avrupa ve ABD dahil markanın bütün global distribütörlerine geleneksel ihracat yolu ile toptan olarak satılması için görüşmelerin başlatıldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı’nda mağaza açacak

Markanın İstanbul Havalimanı Duty Free alanında bir mağaza açma planının bulunduğunu açıklayan Tunakan, "Burada markamızı dünyanın her yerinden ülkemize gelen müşterilerimizle buluşturacağız. Bir sonraki hedefimiz ise yurt dışındaki havalimanlarında mağaza açmak." diye konuştu.