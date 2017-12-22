‘Kendi çocuğumu da gönderebileceğim bir okul kurduk’

22 Aralık 2017

Yön Koleji bu yıl kuruldu. Kampüsü İstanbul Çamlıca’da. Şu anda 50 öğrencisi var fakat Yön Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Uygur, “Bu yıl ‘demo’ yılımız, 50 öğrenci ile başladık fakat 50’si anaokulu, 200’ü ilkokul, 200’ü ortaokul olmak üzere toplam 450 öğrenciye eğitim verebilecek kapasiteye sahibiz” dedi. Cemal Uygur ile Yön Koleji’nin kuruluş hikâyesini, yeni yatırımlarını ve Türkiye eğitim sisteminin sorunlarını konuştuk. Butik bir okul olduklarını anlatan Uygur, beş yıl içinde Anadolu’nun farklı şehirlerinde kampüsler açacaklarını belirtti. Uygur, “Çamlıca’daki kampüsümüze sekiz milyon liralık bir yenileme yatırımı yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Butik bir okuluz, çok fazla büyümeyeceğiz. Eğitimin yanında çocuğumuza neler verirsek ilerde başarılı olur bunu düşünerek hareket ediyoruz. İstanbul’da Anadolu yakasından sonra Avrupa yakasında bir kampüs ve ardından Anadolu’da Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa gibi büyükşehirlerde kampüs açmak istiyoruz” diye konuştu.

Beş yılda 15 kampüse ulaşmayı hedefl erini anlatan Uygur, “Eğer kontrol edemiyorsak, dördüncü kampüsü açmayız. Kontrollü büyüyeceksek büyümenin bir anlamı var. Kontrollü büyüyemedikten sonra üçüncü kampüsü açtık baktık ki yapamıyoruz, dördüncü kampüsü açmayız. İstanbul’daki çocukların aldığı eğitimi diğer okullarda sağlayamıyorsak ben dördüncü kampüsü açmam” dedi. İstanbul dışındaki illerde franchise işletme modeli uygulayacaklarını anlatan Uygur, “İstanbul’daki okulları kendimiz açacağız, Mersin’de de kendimiz açabiliriz ama bunun dışındaki illerde franchise ile ilerleyebiliriz. Fakat franchise vereceksek de bu işe bizim gibi gönül vermiş insanlarla birlikte çalışacağız. Bu okullarda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise de olacak. Hepsi kampüs okulları olacak, Anaokullarını ilkokul, ortaokul- liselerle iç içe olmayacak şekilde farklı binalar, farklı bahçelerde kurgulayacağız” ifadelerini kullandı.

‘İrlanda ve İngiltere’de partner okulumuz var’

Uygur, “Kendi çocuğumu da gönderebileceğim bir okul kurduk. Dünya vatandaşı, sosyal sorumluluk projelerine dahil olan, özgüvenli, en az bir enstrüman çalabilecek ya da bir spor dalında başarılı olabilecek çocuklar yetiştirebilmek için yola çıktık” şeklinde konuştu. Yön Koleji’nde yabancı öğretmenlerle anadil düzeyinde İngilizcenin yanı sıra kullanılabilecek seviyede Fransızcayı ikinci dil olarak öğreteceklerini anlatan Uygur, “İrlanda’da, İngiltere’de partner okullarımız var. Bu okullara Fransa’da ortaklık yaptığımız yabancı okulu da ekleyeceğiz. Haftalık ders saati normalde 40’tır, biz bunu 45 yapacağız. Haftada bir saati bu ortak okullarımızdan destek alarak gerçekleştireceğiz, öğrenci değişim programlarımız olacak. Bu okullarımızla ortak müfredatlar olacak” ifadesini kullandı. Uygur, “Yön Koleji’nde bir kültür oturtmaya çalışıyoruz. Yön Koleji öğrencisi yürüyüşünden belli olacak, bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Çağdaş eğitim anlayışı ile geleneksel değerlerimizi birleştiriyoruz” dedi.

"Her sınıfta arabulucu öğrencilerimiz olacak"

Alternatifin ücretsiz olduğu, ders kitaplarının ücretsiz olduğu bir ortamda muadil olmamak için yaptıkları birçok çalışma olduğunu anlatan Yön Koleji Genel Koordinatörü Elif Çağlayan ise, “Öğretmen eğitimleri bizim için çok kıymetli, Türkiye’de çok fazla üzerinde durulmayan öğretmen eğitimlerini hakkıyla gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlerimize ayda iki kez tam gün bilinçli profesyonellerden, alanında uzman olan kişilerden eğitim aldırıyoruz. Birleşmiş Milletler simülasyonunu derslerimize zorunlu olarak entegre ettik. Bu diğer okullar ile aramızdaki en önemli farkımız. Mentör öğrenci sistemimiz olacak. Başarılı öğrenciler diğer sınıfl ardaki arkadaşlarına yardımcı olacaklar. ‘Arabulucu’ derslerimiz olacak. Her sınıfta ‘arabulucu’ öğrencimiz olacak, bu eğitimi alacaklar, empati yapmayı öğrenecekler” dedi.

"Aslında yaptığımız iş çok zor..."

Bedelsiz alınabilecek bir hizmeti bir bedel karşılığında vermeye çalıştıklarını anlatan Cemal Uygur, “Aslında yaptığımız iş çok zor, çünkü devletin ücretsiz verdiği bir işi, gelin bize para verin öyle vereceğiz diyoruz. Bunun için velilerin buraya geldiği zaman gerçekten ikna olması gerekiyor. Kadroyu görmesi, eğitime güvenmesi bize inanması gerekiyor. Biz bunları sağlıyoruz. Çocuklarını bize emanet ediyorlar. Çocuklar hepimizin göz bebeği biz de bu bilinç ile onları yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

"Kıbrıs'ta üniversite açma planımız var"

Yön Koleji’nin kuruluş hikâyesini, şirketlerinin ortaklık yapısını anlatan Yön Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Uygur, “Ortağım Yön Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Miran Bacgeroglu ile şirketimizi kurduk. Kendisi Erbilli, eğitimci bir aileden geliyor. Erbil’de Cihan Üniversitesi yatırımları var. Şimdi Kıbrıs’ta iki üniversite yatırımının hazırlığını yapıyoruz. Türkiye’de eğitim sektöründe ilk defa yer alıyoruz” ifadesini kullandı.