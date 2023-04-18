Kent, bayram dönemi için depremzedelere istihdam sağlıyor

150'yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Mondelēz International'ın çatısı altında bulunan, bayram şekeri kategorisinin lider markası olan Kent, bayram dönemleri için üreteceği 15.850 tonluk şeker üretiminin şeker bayramı dönemi için planladığı 13 bin tonluk üretimini tamamladı.

Net hasılatının yüzde 30’nu oluşturuyor

Şeker kategorisinin özellikle de bayram şekerinin Mondelēz International Türkiye için oldukça önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz “Şeker kategorisi, Mondelēz International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 30’nu oluşturuyor ve bayram için yaptığımız toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz şeker satışından yüzde 22 fazla.

Bununla beraber büyük bir gururla söylüyorum ki uzun yıllardır bayram şekeri kategorisinde pazar lideri olarak çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Aynı zamanda başta Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Kuveyt olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu şeker bayramında da paydaşlarımız ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde Gebze’deki üretim tesisimizde 13 bin tonluk üretim hedefimizi gerçekleştirdik.

Aynı zamanda Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 10.000 geleneksel satış noktasında, 30.000 de modern satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve iki bayram döneminde toplam 7000 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl, bu ek istihdam sayımızın yüzde 10’luk kısmını depremden etkilenen şehirlerdeki ekip arkadaşlarımız oluşturdu. Bu anlamda bu bölgeye bir nebze olsa da destek olabilmek bizler için oldukça değerli.’’ dedi.

"Kent Bayram Tırı’mız ile biz de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız"

İhsan Karagöz sözlerine şu şekilde devam etti: “Kısa bir süre önce ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Bundan dolayı içimiz biraz buruk olsa da bayramın o birleştirici, bütünleştirici ruhu bizi sarıp sarmalayarak birlik olmaya davet ediyor. Bu bayram bizler de Kent Bayram Tırı’mız ile biz de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız.

Arife günü itibariyle bayram boyunca Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya’yı dolaşacak Kent Bayram Tırı ile çevredeki tüm çadır ve konteyner kentlere ulaşarak hem şekerlerimizi dağıtıp hem de tüm Türkiye’den gelen bayram mesajlarının iletilmesine aracı olacağız. Bu bölgelerimizde tüm ekiplerimizle Kent olarak, elimizden geldiğince bayram ruhunu yaşatmaya çalışacağız.”