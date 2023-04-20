Kent, bayramda 7 bin kişilik ek istihdam yaptı

Şeker kategorisinin özellikle de bayram şekerinin Mondelēz International Türkiye için oldukça önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz “Şeker kategorisi, net hasılatımızın yüzde 30’nu oluşturuyor ve bayram için yaptığımız toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz şeker satışından yüzde 22 daha fazla.

Bununla beraber, uzun yıllardır bayram şekeri kategorisinde pazar lideri olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda başta Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Kuveyt olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

İhsan Karagöz; Kent markasının yurt genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 10 bin geleneksel, 30 bin de modern satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve iki bayram döneminde toplam 7 bin kişiye ek istihdam sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Karagöz, “Bu yıl, bu ek istihdam sayımızın yüzde 10’luk kısmını depremden etkilenen şehirlerdeki ekip arkadaşlarımız oluşturdu.

Bu anlamda bu bölgeye bir nebze olsa da destek olabilmek bizler için oldukça değerli’’ dedi. Kent’in deprem bölgesindeki yurttaşlara da bayramı bayram gibi yaşatmak için elinden gelen çabayı göstereceğine işaret eden İhsan Karagöz, şunları kaydetti: “Bu bayram bizler de Kent Bayram Tırı ile biz de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız.

Arife günü itibariyle bayram boyunca Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya’yı dolaşacak Kent Bayram Tırı ile çevredeki tüm çadır ve konteyner kentlere ulaşarak hem şekerlerimizi dağıtıp, hem de tüm Türkiye’den gelen bayram mesajlarının iletilmesine aracı olacağız. Bu bölgelerimizde tüm ekiplerimizle Kent olarak, elimizden geldiğince bayram ruhunu yaşatmaya çalışacağız.”