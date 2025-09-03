“Kent ile OSB'yi birbirine bağlayan Akıncı Yolu double yola çevrilmeli”
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Mardin merkezi ile Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi, Ortaköy ve Dara Antik kentini birbirine bağlayan ve halk arasında Mardin Akıncı Yolu olarak bilinen D955-13 isimli yolun bir an önce double yola çevrilmesi çağrısında bulundu.
Mevcut yoldaki altyapı eksiklikleri nedeniyle sık sık ölümlü trafik kazası yaşandığına dikkat çeken Hatip Çelik, ayrıca yolun tarihi İpek Yolu’na bağlantı sağladığını ve Mardin Lojistik Merkezi’nin de bu güzergah üzerinde kurulmasının planlandığını kaydederek “Mardin’in kalkınma vizyonu artık sadece söylem değil, sahada somut adımlarla ilerliyor.
Yeni organize sanayi bölgelerinin kurulumu devam ederken, turizm merkezlerimizdeki yatırımlar hızla devam ediyor. Bu yatırımlarla paralel olarak ulaşım hatlarının da geliştirilmesi çok önemlidir. Özellikle Mardin merkez ile Ortaköy, Yeşilli ve Dara Antik Kenti arasında uzanan, halk arasında Mardin Akıncı Yolu olarak bilinen D955-13 isimli tek şeritli yolumuzun double yola dönüştürülmelidir” dedi.
Double yol lojistik maliyetleri azaltır
Mardin 2. OSB’de fabrika yatırımlarının hızla devam ettiğini dile getiren Hatip Çelik, istihdam sayısının artmasıyla birlikte yolun artacak toplu taşıma araçları ve sivil araçlar açısından yetersiz kalacağını ve ulaşımda aksamalara neden olacağını belirtti. Başkan Çelik, “Mardin 2. OSB’nin ilk etabında 70 sanayi parselinin tamamının yatırımcılara ön tahsis edildi.
Fabrika yatırımları eş zamanlı olarak devam ediyor. 5 tekstil atölyesi olmak üzere toplamda 20 fabrikada üretim faaliyetleri başladı. 18 fabrikamızda inşaat seviyesi yüzde 70 ile yüzde 95 arasında değişiyor. 32 parselde ise kazı ve temel çalışmaları devam ediyor. 5 parselimiz de proje ve ruhsat aşamasında olup üst yapı inşaatı kısa süre içinde başlayacak. Üretime başlayan fabrikalarımızda şuanda toplamda 1.200 kişi istihdam ediliyor.
Artacak istihdam oranlarını da düşündüğümüzde toplu taşıma araçlarının yoğunluğunun oluşmaması için mevcut yolun double yola genişletilmesi bağlantı noktalarının da iyileştirilmesi gerekiyor. Bu yapılırsa OSB’ye erişim hızlanırken lojistik maliyetleri düşürülecek. Üretimden pazara geçiş süreci kısalacak. Yatırımcılar için cazibe artacak, bölge rekabet gücü kazanacak. Bu yol kısa bir süre sonra Mardin’in sanayi damarını besleyecek bir arter haline dönüşecek” diye konuştu.
Turizm faaliyetleri daha da güçlenir
Mardin Akıncı Yolu’nun ayrıca Mezopotamya’nın en etkileyici tarihi mirasları olan Dayrulzafaran Manastırı ile Dara Antik Kenti’ne kenti bağladığını ifade eden Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Akıncı Yolu’nun çift şeritli hale gelmesiyle, kent merkezimizden Dara’ya ulaşım süresi yüzde 40 azalacak. Tur otobüsleri ve bireysel ziyaretçiler için konforlu bir güzergâh sunulacak. Yol düzenlemesi sayesinde turizm sezonlarında bölge esnafı ve üreticiler için yeni ticaret fırsatları da doğacak.”