“Kent ile OSB'yi birbirine bağlayan Akıncı Yolu double yola çevrilmeli”

Mevcut yol­daki altyapı eksiklikleri nedeniyle sık sık ölümlü trafik kazası yaşan­dığına dikkat çeken Hatip Çelik, ayrıca yolun tarihi İpek Yolu’na bağlantı sağladığını ve Mardin Lojistik Merkezi’nin de bu güzer­gah üzerinde kurulmasının plan­landığını kaydederek “Mardin’in kalkınma vizyonu artık sadece söylem değil, sahada somut adım­larla ilerliyor.

Yeni organize sana­yi bölgelerinin kurulumu devam ederken, turizm merkezlerimiz­deki yatırımlar hızla devam edi­yor. Bu yatırımlarla paralel olarak ulaşım hatlarının da geliştirilme­si çok önemlidir. Özellikle Mardin merkez ile Ortaköy, Yeşilli ve Da­ra Antik Kenti arasında uzanan, halk arasında Mardin Akıncı Yolu olarak bilinen D955-13 isimli tek şeritli yolumuzun double yola dö­nüştürülmelidir” dedi.

Double yol lojistik maliyetleri azaltır

Mardin 2. OSB’de fabrika yatı­rımlarının hızla devam ettiğini dile getiren Hatip Çelik, istihdam sayısının artmasıyla birlikte yo­lun artacak toplu taşıma araçları ve sivil araçlar açısından yetersiz kalacağını ve ulaşımda aksamala­ra neden olacağını belirtti. Başkan Çelik, “Mardin 2. OSB’nin ilk eta­bında 70 sanayi parselinin tama­mının yatırımcılara ön tahsis edil­di.

Fabrika yatırımları eş zamanlı olarak devam ediyor. 5 tekstil atöl­yesi olmak üzere toplamda 20 fab­rikada üretim faaliyetleri başla­dı. 18 fabrikamızda inşaat seviye­si yüzde 70 ile yüzde 95 arasında değişiyor. 32 parselde ise kazı ve temel çalışmaları devam ediyor. 5 parselimiz de proje ve ruhsat aşa­masında olup üst yapı inşaatı kısa süre içinde başlayacak. Üretime başlayan fabrikalarımızda şuan­da toplamda 1.200 kişi istihdam ediliyor.

Artacak istihdam oran­larını da düşündüğümüzde toplu taşıma araçlarının yoğunluğunun oluşmaması için mevcut yolun double yola genişletilmesi bağlan­tı noktalarının da iyileştirilmesi gerekiyor. Bu yapılırsa OSB’ye eri­şim hızlanırken lojistik maliyetle­ri düşürülecek. Üretimden pazara geçiş süreci kısalacak. Yatırımcı­lar için cazibe artacak, bölge reka­bet gücü kazanacak. Bu yol kısa bir süre sonra Mardin’in sanayi da­marını besleyecek bir arter haline dönüşecek” diye konuştu.

Turizm faaliyetleri daha da güçlenir

Mardin Akıncı Yolu’nun ayrı­ca Mezopotamya’nın en etkileyici tarihi mirasları olan Dayrulzafa­ran Manastırı ile Dara Antik Ken­ti’ne kenti bağladığını ifade eden Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Akıncı Yolu’nun çift şeritli hale gelmesiyle, kent merkezimizden Dara’ya ulaşım süresi yüzde 40 azalacak. Tur otobüsleri ve birey­sel ziyaretçiler için konforlu bir güzergâh sunulacak. Yol düzen­lemesi sayesinde turizm sezon­larında bölge esnafı ve üreticiler için yeni ticaret fırsatları da do­ğacak.”