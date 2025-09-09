KentBank, “KentPro” uygulamasını başlattı

Hırvatistan’ın varlık büyüklüğü açısından sekizinci büyük bankası olan KentBank, bugüne kadar özellikle KOBİ’lere ve girişimcilere sunduğu kişiye özel çözümlerle öne çıkıyor.

Banka, yeni uygulaması “KentPro” ile dijitalleşme yolunda çıtayı yükseltirken önceki uygulamasına kıyasla çok daha güçlü bir deneyim sunarak, bireysel bankacılıkta da iddialı bir büyüme hikâyesinin kapısını aralıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun dijital çözümleri sunma konusunda iddialı olan KentPro, inovasyonu finansal fayda ile birleştirerek en yalın, hızlı ve kullanıcı dostu deneyimi müşterileri ile buluşturuyor. KentBank, mevduat alanındaki gücünü dijitale taşıyarak Euro cinsinden mevduatlara avantajlı faiz imkânı sağlıyor. Ayrıca Hırvatistan’ın ilk Açık Bankacılık (PSD2) entegre mobil bankacılık uygulaması olan KentPro, tüm banka hesaplarını tek yerde görme kolaylığı sunarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Şu anda Hırvatça ve İngilizce dil seçeneği olan uygulama, kısa süre içinde Türkçe ve Almanca olarak da hizmet vermeye başlayacak.

KentPro ile bankacılık işlemleri artık çok daha kolay

Hayata geçirilen yeni uygulamaya yönelik açıklama yapan KentBank Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Hasan Ecesoy, “KentBank yatırımı, Süzer Holding’in uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirme ve inovasyonla değer yaratma stratejisinin önemli bir parçası. KentPro’nun hayata geçmesi, müşteri odaklı dijital dönüşüme verdiğimiz desteğin en somut göstergesidir. Hırvatistan’da faaliyet gösteren KentBank olarak, bugün Türk şirketleri için güvenilir bir iş ortağı konumundayız. Kişiye özel yaklaşımlar ve sunduğumuz gelişmiş dijital hizmetler sayesinde, bölgedeki girişimciler ve şirketler için bankacılığı çok daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz. Bir yandan KentPro gibi uygulamalarla kullanıcıların yaşamını kolaylaştıran çözümler geliştirirken diğer yandan Türkiye ile Avrupa arasındaki stratejik rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.