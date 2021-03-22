Kentsel dönüşüm arttı, kamyon tipi pompa yatırımına başladı

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Ekler Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Ekler, “Artan kentsel dönüşüm faaliyetleri nedeniyle yıkım gerçekleşen alanlarda sulama, dolayısıyla tanker üstü pompa ihtiyacı arttı. Bu ihtiyacı dikkate alarak yeni pompa için yatırım kararı aldık” dedi.

1950’de kurulan firmanın salyangoz pompa ve boru bağlantı ekipmanları ürettiği bilgisini paylaşan Ekler, müşteri taleplerine yanıt verebilmek için yüksek stok hacmiyle çalıştıklarını kaydetti. Tarımsal sulama konusunda marka olan firmanın ürünlerini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri bölümü ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde biçimlendirdiklerini anlatan Ekler, “Tarımsal sulama konusunda özellikle 2 inç traktör kuyruk milli pompa üretiminde gösterdiğimiz başarı ile piyasada önemli yer edindik” dedi.

Müşteri talebi belirleyici oldu



Redüktörlü pompa üreticisi olarak müşteriye ürünü nerede kullanacaklarını sorduklarını anlatan Ekler, “Özellikle kentsel dönüşümde yıkım anında tozu önlemek için tazyikli suya ihtiyaç var. Kamyonlarda, tankerlerde istekler, ihtiyaçlar ondan farklılaştı. Kamyonda, bu artış yükselince talebe yanıt verebilmek için montajda ve kullanımda daha uygun model geliştirdik. Ürünümüz 20- 25 tonluk tankeri hızlı biçimde doldurmayı sağlayacak. Bu yatırım için yatay işlem merkezi siparişi verdik. Bu yatırım hızlı üretimin yanı sıra verimlilik artışı sağlayacak” dedi.

Yerli üretimi korudu



Piyasada 1- 1.5 beygirlik küçük pompaların Çin malı olduğunu, büyük pompa pazarının ise yerli üreticiler tarafından regüle edildiğini vurgulayan Gürcan Ekler, “Yerli üretime destek için ithal ürünlerle ilgili yeni çıkan vergi düzenlemeleri büyük destek oldu. Pandemide iç ve dış pazarda işler aynen devam etti. Ürünlerimizi Rusya, Özbekistan, Kazakistan pazarına kabul ettirdik. Bu sayede ihracat ve iç piyasada yüzde 50-50 oranını tutturduk. 2021’de Polonya pazarına girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.