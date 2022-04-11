Kent’ten bayram hazırlığı: 7 bin ek istihdam ve 13 bin ton üretim

Mondelēz International Türkiye’nin çatısı altında faaliyet gösteren Kent, bayram dönemleri için üreteceği 13 bin tonluk şeker üretiminin şeker bayramı dönemi için planladığı 10 bin tonluk üretimini tamamladı.

Şeker kategorisinin Mondelēz International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 30’unu oluşturduğuna dikkat çeken Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, bayram için yaptıkları toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışının tüm yıl boyunca gerçekleştirdikleri şeker satışından yüzde 30 fazla olduğunu bildirdi.

Başta Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını da anlatan Karagöz, “Her bayram olduğu gibi bu şeker bayramında da paydaşlarımız ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde Gebze’deki üretim tesisimizde 10 bin tonluk üretim hedefimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 7 bin 500 geleneksel satış noktasında, 30 bin de modern satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve iki bayram döneminde toplam 7 bin kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.