Kerevitaş 9 ayda ihracatını yüzde 81 artırdı

Taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş, konsolide cirosunu yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 3,15 milyar TL’ye yükseltti.

Kerevitaş’ın Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nde ciro yüzde 23,5 artışla 820 milyon TL olurken Yağ İş Birimi’nde ise ciro yüzde 57,7 artışla 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kerevitaş 9 aylık dönemde ihracatını yüzde 81 artırdı.

"Güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi sürdüreceğiz"

Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, yılın dokuz ayında liderliklerini güçlü bir konuma taşıdıklarını ifade etti. Şükrü Çin, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artırarak ürün portföyümüzü tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştiriyoruz. 2021 yılının ilk dokuz ayında dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarındaki lider konumumuzu güçlendirerek Krevitaş’ın güçlü markalarıyla tüketicilerimize yenilikçi lezzetleri sunmaya devam ettik. Yılın son çeyreğine girerken güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi sürdüreceğiz."