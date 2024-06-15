Kerevitaş ilk çeyrekte cirosunu 5,7 milyar TL’ye yükseltti

Türkiye’nin yağ ihracatının yüzde 34’ünü tek başına gerçekleştiren Kerevitaş, Bizim Yağ ve Teremyağ gibi yüzde 100 marka bilinirliğiyle yer aldığı margarin pazarındaki yüzde 65,9’luk ciro payıyla yılın ilk çeyreğinde de açık ara liderliğini sürdürdü. Kerevitaş, ihracatta güçlü pozisyonunu korurken ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

İhracat pazarlarında 10 yeni müşteri

30 yılı aşkın süredir Ona markasıyla Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında tüketici margarini kategorisinde açık ara lider konumda bulunan ve 5 kıtada 35’ten fazla ülkeye ihracat yapan Kerevitaş, Ocak-Mart 2024 döneminde yurt dışı portföyüne eklediği 10 yeni müşteriyle ihracattaki konumunu güçlendirdi. Kerevitaş ürünleri, Gürcistan, Romanya, Arnavutluk, Kazakistan, Kosova, Madagaskar ve Irak’ta “pazarın bir numarası” olmaya devam etti.

SuperFresh dondurulmuş gıdada liderliğini sürdürüyor

Yılın ilk çeyreğine ait veriler, bünyesinde en çok haneye ulaşan, en çok tüketilen ve en sadık tüketiciye sahip markaların yer aldığı Kerevitaş’ın, dondurulmuş gıda ve konserve sektöründeki öncülüğünü de ortaya koydu. Şirketin lider markası Superfresh, bu yılın ilk üç ayında, yüzde 42’lik pazar payını koruyarak liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Farklı ürün yelpazesiyle ilgi gören SuperFresh’in yeni ürünlerinden elde ettiği ciro, 2024’ün ilk üç ayında SuperFresh toplam cirosunun yüzde 15’ini oluşturdu. 2023 yılında dondurulmuş unlu mamuller konusunda lider Donuk Fırıncılık Ürünleri A.Ş. şirketini satın alarak büyümeye devam eden Kerevitaş, bu sektörde de pazara yön vermeye devam ediyor.

Yenilikçi ürünler yılın ilk çeyreğinde raflardaki yerini aldı

Değişen tüketim alışkanlıklarına yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine ve ürün yelpazesini genişletmeye hız kesmeden devam eden Kerevitaş, bu dönemdeki yeni ürün tanıtımlarıyla da pazardaki yerini güçlendirdi. Bizim Yağ’ın 500 gramlık avantajlı paketiyle tüketicinin bütçesine katkıda bulunmayı hedefleyen Kerevitaş, inovasyon stratejileriyle geliştirdiği 15 yeni SuperFresh ürününü de yılın ilk çeyreğinde tüketiciyle buluşturdu. Pizza kategorisindeki yeni ürünleri ile pazar payındaki liderliğini güçlendirdi. Marka, bu dönemde yenilikçi ürün çalışmalarının karşılığını aldı ve en sevilen ürünlerinden Mac&Cheese Topları ve Kumpir Kroket halk oylaması ile Yılın İnovatif Ürünü Ödülü’ne layık görüldü.

Altınkılınç: “İstikrarlı büyümemizi 2024’te de sürdüreceğiz”

Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, büyüme hedeflerini aşarak 2023’ü güzel sonuçlarla kapattıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Kerevitaş olarak 2023'te sürdürülebilirlik vizyonumuz, tarıma kattığımız değer ve örnek projelerimizle büyüme yolculuğumuzda önemli adımlar attık. Bu yolculukta, tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği ürün portföyümüzü geliştirme hedefimiz, bizlerin en büyük motivasyonu olmaya devam ediyor. Bu yıl da, değişen tüketim alışkanlıklarına yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimiz, yaygın dağıtım ağımız ve çevik yönetim yapımızla hem Türkiye içinde hem de uluslararası pazarlardaki pozisyonumuzu güçlendireceğimize, istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimize inancım tamdır.”