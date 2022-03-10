Kerevitaş, konsolide cirosunu 4,9 milyar liraya çıkardı

Kerevitaş, 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Şirket, konsolide cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 59,2 artırarak 4,9 milyar liraya yükseltti.

Şirketin konsolide brüt karı 977 milyon liraya ulaşırken, FAVÖK de 595 milyon lira oldu. İhracat kapasitesiyle de dünya genelinde çeşitli pazarlarda liderliğini koruyan Kerevitaş, 2021’de ihracatını yüzde 99 gibi rekor oranda artırarak 771 milyon liraya yükseltti.

SuperFresh Türkiye’de liderliğini koruyor

Kerevitaş bünyesindeki SuperFresh markası, dondurulmuş gıda sektöründe büyümesini sürdürdü. 2021 yılında SuperFresh yaklaşık 1,3 milyon yeni haneye girerek 24 milyon kişinin sofrasına ulaşma başarısını gösterdi.

Margarin sektöründe lider

Margarin sektöründe Türkiye’de ve farklı ülkelerde liderliğini koruyan Besler, yüzde 36 ciro payıyla paket margarin pazarındaki açık ara liderliğini kordu. Kase margarin pazarında ise Ülker Teremyağ yüzde 48 ciro payıyla liderliğini sürdürüyor.

Kerevitaş’tan ihracata büyük katkı

Kerevitaş, Türkiye ihracatına katkısını 2021’de yüzde 99 gibi rekor oranda artışla toplam 771 milyon TL’ye ulaştırdı.

"Ülkemizin ismini tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmeye odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Şükrü Çin, şunları kaydetti:

"Kerevitaş olarak 2021 yılında da önemli başarılara imza attık. Dünya genelinde çeşitli ekonomik zorlukların, tedarik zincirinde aksamaların ve hızla değişen konjonktürlerin yaşandığı bir yıl olan 2021’de gelişmiş üretim ve dağıtım altyapımız, esnek iş yapma biçimlerimiz ve risklere karşı daima hazırlıklı olmaya odaklı stratejimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürdük. Kerevitaş’ın en güçlü yanlarından biri olan ihracatta da büyümeye devam ediyor. Uluslararası pazarlardaki satış-pazarlama organizasyonumuzu istikrarlı bir biçimde geliştiriyoruz. Yenilikçi ürünlerimiz, yaygın satış ve dağıtım ağımız, kaliteli ürünlerimizle ülkemizin ismini tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmeye odaklanıyoruz."