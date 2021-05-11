  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Kerevitaş'ın ilk çeyrek cirosu 1 milyar lirayı aştı
Takip Et

Kerevitaş'ın ilk çeyrek cirosu 1 milyar lirayı aştı

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında faaliyetlerini sürdüen Kerevitaş'ın 2021 yılının ilk üç ayında konsolide  cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artarak  yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye'deki taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının  lider şirketi Kerevitaş, 2021 yılının ilk üç aylık finansal  sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.
Kerevitaş'ın 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı  dönemine kıyasla yüzde 44,2 artışla 998 milyon TL olurken, FAVÖK 137,2  milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. 

Şükrü Çin: "2021 yılında da inovatif ürünlerle büyümeye devam edeceğiz"

Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, 2020 yılındaki finansal başarının 2021  yılında da devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Geçen yıl  salgın koşullarının getirdiği belirsizliğe rağmen, tüm işleyişimize  yön veren inovasyon kültürümüzden taviz vermeden pazara yenilikçi  ürünler sunmaya devam etmiştik. 2021 yılına da aynı şekilde etkili bir  başlangıç yaparak ilk üç ayda konsolide ciromuzu geçen yılın aynı  dönemine kıyasla yüzde 44,2 artırmayı başardık. Önümüzdeki dönemde de  pazardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz."