Kerevitaş’ın ilk çeyrek konsolide cirosu 2,4 milyar TL oldu

Kerevitaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Kerevitaş’ın 2022 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artışla 2,4 milyar TL'ye, yılın ilk üç ayındaki ihracatı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 87 artarak 287,8 milyon TL’ye ulaştı.

SuperFresh, ilk çeyrek kapanışında 1,5 puan artışla yüzde 22 ciro payına ulaşarak liderliğini güçlendirdi. Besler de yılın ilk üç ayında yüzde 43,7 ciro payı ile pazar liderliğini korudu.

Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Şükrü Çin, geçen yıl yakaladıkları finansal başarıyı bu yılın ilk çeyrek rakamlarına da taşıdıklarını belirterek, "Kerevitaş ile 2021 yılını başarılarla geride bıraktık ve aynı sinerjiyle 2022 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Pazarın beğenisine sunduğumuz yenilikçi ürünlerimizle lider olduğumuz her kategoride ciro payımızı artırdık. 2022 yılının ilk üç ayında konsolide ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artırmayı başardık. Bu güçlü başlangıcı 2022 yılının bütününe yayarak, iç ve dış pazarlardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.