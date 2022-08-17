Kerevitaş'ın konsolide cirosu 5,1 milyar TL’ye yükseldi

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Kerevitaş’ın 2022 yılı ilk altı aylık konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 156 artışla 5,1 milyar TL oldu. 2022 yılı ilk altı aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 705 milyon TL'ye ulaştı.

Açıklamada verilen bilgiye göre SuperFresh ikinci çeyrek sonunda yüzde 24,7 ciro payıyla pazar liderliğini güçlendirdi.

Şirket, Türkiye margarin pazarında yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla da yılın ikinci çeyreğinde yüzde 46,2 ciro payına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç hem yurt içi hem de yurt dışında sürdürülebilir büyümeye devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kerevitaş’ta inovasyon ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla ürün portföyümüzü tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştiriyoruz. 2022 yılının ilk yarısında da güçlü markalarımızla, dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında lider konumumuzu sürdürdük. Gerek ciro gerekse ihracattaki finansal sonuçlarımız başarılı performansımızı kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde de Kerevitaş olarak faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde değer yaratıp büyümeyi ve lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz."