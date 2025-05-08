Kerevitaş'tan ilk çeyrekte 1,8 milyar lira brüt kâr

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kerevitaş, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yenileşim, erişilebilir fiyat ve iletişim faaliyetlerindeki eylemlerini finansal sonuçlarına yansıtan şirketin cirosu 6,9 milyar lira olurken, brüt kârı ise yüzde 37'lik artışla 1,8 milyar liraya yükseldi.

Faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi karı (FAVÖK) 921 milyon liraya ulaşan Kerevitaş'ın FAVÖK marjı ise önceki yılın aynı dönemine göre 7,7 puanlık artışla yüzde 13,3 seviyesine çıktı. Şirketin ihracat geliri ise 678 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirket markalarından SuperFresh, pazarda yüzde 38'lik payıyla büyümeye devam etti. Kerevitaş'ın margarin sektöründeki yüzde 69'luk ciro pazar payında ise Bizim Yağ ve Terem markaları etkili oldu. Bizim Yağ, paketli margarin pazarında ciro payını yüzde 35 olarak korudu. Terem'in kase margarin pazarındaki ciro payı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık artışla yüzde 59,2'ye yükseldi.

SuperFresh, iletişim kampanyasıyla en yüksek satışına ulaştı

SuperFresh, 2025'e iletişim kampanyası "Dolapta Ne Var" ile başladı. Kampanya döneminde yüzde 40'lık tonaj büyümesiyle 3 puanlık penetrasyon artışı sağlayan marka, 16 ürün lansman ve relansmanı gerçekleştirdi. En yüksek satışına ulaşan markanın yeni ürünlerinin ciro içindeki payı, yüzde 18 oldu.

Superfresh'in tarımda kadınlara fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan "Tarımın Kadın Yıldızları" projesi, Terem'in kampanyası ve Bizim Yağ'ın YouTube platformundaki kanalı "Hamur Bizim İşimiz", Kerevitaş'a sektörde 6 ödül kazandırdı.

"Sektörün dönüşümüne yön veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, markaları ve 16 kategoride yaklaşık 1500 ürünle, güçlü bir portföye sahip olduklarını belirtti.

Altınkılınç, "Öncü bir gıda şirketi olarak, etki ettiğimiz geniş ekosistemde sektörün dönüşümüne yön veriyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçlar; inovasyona dayalı ürün stratejimiz, lider markalarımız ve verimlilik odaklı üretim gücümüzün yarattığı değeri bir kez daha kanıtlar nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketicilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak büyümeyi sürdürülebilir kılmaya ve küresel rekabet güçlerine ivme kazandırmaya odaklandıklarını aktaran Altınkılınç, "Gıda sektörüne yön veren lider bir şirket olarak, hem Türkiye'de hem uluslararası pazarlarda ülkemize ve sektörümüze katma değer sağlayacak kalıcı başarılar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.