Kerevitaş'tan ilk yarıda 80 milyon TL net kâr

20 Ağustos 2019

Kerevitaş, yılın ilk yarısında 79 milyon 913 bin TL net dönem kârı, 1 milyar 281 milyon TL ciro elde etti.

Yıldız Holding'in Borsa İstanbul'a kote ikinci büyük gıda firması Kerevitaş, yaptığı açıklamayla KAP'a açıklanan 2019 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, ilk yarıda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2'lik artışla 198,3 milyon TL'lik Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kara (FAVÖK) ulaşan şirketin net dönem karı 79 milyon 913 bin TL oldu.

Şirketin, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 74,8 milyon TL FAVÖK'e ulaştı.

Yağ İş Birimi'nin FAVÖK'ü ise 123,5 milyon TL olurken, Kerevitaş, 2019 yılının ilk yarısında, konsolide de 180,1 milyon TL ihracat ve 1 milyar 281 milyon TL'lik ciro gerçekleştirdi.

İhracatın desteğiyle 2019 yılının ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettiren, iç piyasada pazar liderliğini koruyan şirket, 2019 yılında ihracatta ve cirodaki artışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA