Kerim Oal: Siemens hedefini dijital dönüşüm odaklı belirledi

08 Ekim 2020

Siemens Türkiye Dijital Fabrikalar Divizyon Yöneticisi Kerim Oal, önümüzdeki dönemde enerji verimliliği ve dijital dönüşüm projelerinin ağırlıkta olacağını öngördüklerini ve hedeflerini bu doğrultuda oluşturduklarını söyledi. Oal, "Siemens Türkiye olarak bu alanlarda stratejik ürün ve çözümlere sahibiz.” dedi.



Dijital endüstriler ve Ar-Ge birimlerinin çalışmalarının iki ayrı birim tarafından yürütüldüğünü ifade eden Kerim Oal, “Dijital Endüstriler Ar-ge çalışmalarının yürütüldüğü DEX ile tasarımdan üretim planlamaya, parça üretiminden servise kadar tüm adımlarla ilgili paydaşlara sergileniyor, böylece uçtan uca dijital bir deneyim yaşatılıyor. Siemens Ar-Ge bölümünün TI (Teknoloji ve İnovasyon) birimi ise Siemens müşterileri ve iş ortaklarının dijitalizasyondan daha fazla faydalanmasını sağlayacağız.” diye konuştu.



Ar-Ge çalışan sayısının bin kişiye çıkarmayı hedefliyor



Kerim Oal, “MESS Teknoloji Merkezi projesi ile müşterilerimize dijitalleşme ve Endüstri 4.0 çözümlerimizi 9 farklı kullanım senaryosu ile uçtan uca uygulamalı olarak sunuyoruz.” şeklinde konuştu. Siemens Türkiye olarak Ar-ge yatırımlarının arttığını belirten Oal, Ar-Ge ve İnovasyon merkezlerinde yaklaşık 700 çalışanının bulunduğunu söyledi. 2023 yılında bu rakamı bin kişiye yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Oal, şöyle devam etti: “Bu ekipteki yaklaşık yüzde 30 olan kadın mühendis oranımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir profil çiziyoruz ve bu oranı daha da artırmak için çalışıyoruz. Diğer taraftan Ar-Ge alanında Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı yatırım yapıyoruz. 2019 yılı Ar-Ge yatırımımız yaklaşık 40 milyon euro olarak belirlenmişti.