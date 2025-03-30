Kerim Ülker yazdı: İngiliz BHL, Türkiye’den çıktı

Kerim ÜLKER

2023 yılında İngiliz BHL’nin 63 milyon dolara satın aldığı iki önemli internet uygulaması tekrar satıldı. Bir dönem fintek şirket, Sipay’ın da ilgi gösterdiği Hesapkurdu ve Koalay’ı satan İngiliz BHL, Türkiye’deki yatırımından çıkma kararı aldı.

İngiliz şirket, Hesapkurdu ve Koalay’ı eski sahiplerine geri satma kararı aldı. Sigorta ve finans alanında faaliyet gösteren her iki markanın tamamını kurucularından Ömer Paksoy ile ilk yatırımcısı Multiply Group’a ait Alma Ventures satın alıyor. Satış süreci resmi kurumlar tarafından onaylandı.

2010 yılında Ömer Paksoy ile Onur Tekinturhan’ın bireysel müşterilerin banka ve sigorta ürünleri hakkında daha şeffaf bilgi edinebilmesi ve daha doğru kararlar verebilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Hesapkurdu, aynı yıl İtalya’da finansal ürün karşılaştırma konusunda pazar lideri olan, Fransa, İspanya, Meksika gibi ülkelerde faaliyet gösteren Multiply Group’tan yatırım aldı.

Hollanda merkezlinin Group yatırım yapmıştı

2017 yılında da Amsterdam merkezli sigorta şirketi NN Group, şirkete yüzde 18’lik hisse alarak yatırım yaptı. 2019 yılında Hesapkurdu ile sigorta brokerlik şirketi Koalay güçlerini birleştirdi. 2023 yılında ise bu kez her iki şirket, satış sürecine adım attı. Hesapkurdu, Akbank’tan Fibabanka’ya, Garanti BBVA’dan ING’ye, İş Bankası’ndan Yapı Kredi’ye kadar Türkiye’nin önde gelen 17 banka ve finans deviyle çalışıyor. 2017 yılında Deloitte Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 şirketi arasında yer alan Hesapkurdu, Endeavor Girişimi’nde ise en hızlı büyüyen 7’nci şirketi unvanını aldı. Koalay ise tıpkı Hesapkurdu gibi Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleriyle çalışıyor.

İtalya’nın ilk Unicorn’unu yarattı

2000 yılında Alessandro Fracassi ve Marco Pescarmona tarafından kurulan Multiply Group, İtalya'nın ilk fintech unicorn'u yarattı. Şirketin hisseleri 2007'den beri İtalyan Borsası'nda işlem görüyor.