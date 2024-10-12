Kering, atadığı yeni CEO ile Gucci stratejisini değiştiriyor

Gucci, son yıllarda yönetimsel sıkıntılar yaşarken, lüks sektöründeki genel yavaşlamanın etkisiyle daha da zor bir dönemden geçiyor. Markanın performansındaki düşüş, ana şirketi Kering’in hisselerinde de belirgin bir gerilemeye neden oldu. Bu periyodda Kering, Gucci’yi yeniden canlandırma görevini, moda dünyasında deneyimli bir isim olan Stefano Cantino’ya verdi. Cantino, özellikle Çin pazarında satışların düşmesi ve lüks tüketim talebinin küresel olarak yavaşlaması gibi zorluklarla boğuşan Gucci’nin yeni CEO’su olarak 2024 yılında göreve başlayacak. Ancak bu görev, yalnızca markanın finansal performansını düzeltmek değil, aynı zamanda Gucci’nin imajını yeniden şekillendirme sorumluluğunu da içeriyor.

Stefano Cantino, moda sektöründe uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. Prada’da geçirdiği iki on yıllık süreçte, markanın küresel genişlemesine ve toparlanma sürecine önemli katkılarda bulundu. 2018 yılında Louis Vuitton’a geçiş yaparak, bu markada iletişim ve imaj çalışmalarını yönetti. Cantino’nun, bu köklü markalarda edindiği stratejik deneyimler, Gucci’deki yeni görevinde de ona önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Bu yılın ilk yarısında satışlarda %20’lik gerileme yaşandı

Cantino, Jean-François Palus’tan devraldığı görevi, markanın finansal zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde üstleniyor. Palus, geçici olarak CEO’luk yaptığı dönemde Sabato De Sarno’yu yaratıcı yönetmen olarak markaya kazandırdı. Ancak, Gucci’nin uzun süreli moda vizyonunu yeniden tanımlamakta zorluklar yaşadı. Alessandro Michele döneminden miras kalan maksimalist tasarımlar aşamalı olarak sona erdirilirken, yeni ürün stratejisinin beklenen etkiyi yaratamaması, Gucci’nin satışlarına ciddi zarar verdi. Özellikle 2024’ün ilk yarısında küresel lüks sektöründeki genel durgunluğun bir yansıması olarak markanın gelirlerinde %20’lik bir düşüş yaşandı.

Stefano Cantino’nun Gucci’nin CEO’su olarak atanması, markanın zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Cantino, markanın DNA’sını koruyarak onu yeniden canlandırmayı hedeflerken, Gucci’nin hem mirasını hem de moda dünyasındaki yerini yeniden inşa etmesi planlanıyor. Özellikle küresel lüks tüketimindeki yavaşlamanın ve Çin pazarındaki düşüşlerin etkisiyle, marka için önümüzdeki dönemlerde zorlu bir yolculuk bekleniyor. Cantino’nun, lüks moda dünyasındaki birikimi ve stratejik öngörüleri ile markanın izleyeceği ivme merakla bekleniyor.