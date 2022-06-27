Kerry Group, artan talebi üçüncü hat yatırımıyla karşılayacak

Mehmet Hanifi GÜLEL / İSTANBUL

Türkiye pazarına 2006 yılında giren ve 2015’te Krater markasının Tuzla’daki üretim tesisini satın alarak büyümesini sürdüren Kerry Group, artan talebi karşılamak için üçüncü üretim hattını devreye alıyor.

Yeni hat yatırımıyla kapasiteyi artıracaklarını kaydeden Kerry Group Türkiye, Orta Doğu ve Pakistan Genel Müdürü İnanç Işık, gıda bileşenleri ve ev dışı tüketimde Da Vinci Gurme, Ravifruit ve Krater markalarıyla pazarda yer aldıklarını bildirdi. 36 ülkede 152 üretim tesisi ve 22 binden fazla çalışanı bulunan Kerry Group, 50’ncı yılını “Genişleyen Ufuklar” teması ile Sapanca’da bir otelde kutladı.

Firmalarının 2022 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını aktaran İnanç Işık, gıda bileşenleri ve ev dışı tüketim kanallarında ciddi bir artış deneyimlediklerini söyledi. Ev dışı tüketim sektörünün önceki yıl zorlu bir dönemden geçerken, 2022’de bu durumdan çok güçlü bir geri dönüşle çıktığını bildiren Işık, “Bu yıl hızlı bir büyüme ile 2019 yılının talep seviyelerini de geride bıraktık. Bu talebi karşılamak için Tuzla’daki fabrikamızda üçüncü hattımızı işletmeye aldık. Gıda üreticisi müşterilerimizin ihracat satışlarındaki artış sayesinde, bizler de gıda bileşenleri kanalında önemli bir büyüme kaydettik. COVID sonrası sınırlamaların kaldırılması ve ihracat pazarlarında artan taleple birlikte güçlü bir dinamizm söz konusu” dedi.

Kerry’nin geniş ürün yelpazesi ile son 50 yıldır gıda sektörünün önde gelen lezzet ve beslenme çözümleri tedarikçisi olduğunu söyleyen Işık, “Elimizdeki teknolojilerle, unlu mamuller, süt ürünleri, şekerleme, içecek, et ve ev dışı tüketim sektörlerinde büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz 2006 yılından bu yana paydaşlarımızla fikir birliği içinde sektörümüzü geliştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Kerry’nin bugününü ve gelecek vizyonunu anlatan Kerry APMEA Grup Başkanı John Cahalane ise dünyada bir milyar tüketiciye dengeli ve pozitif bir beslenme sağladıklarını ve hedeflerinin 2030 yılında bunu iki milyar kişiye çıkarmak olduğunu ifade etti.

Lokal tatlara yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıyor

Türkiye’de hem Ar-Ge çalışmaları hem de üretim tesisi olan ve 2015 yılında Krater markasını satın aldıklarına değine Işık, “Kerry, yatırımlarına devam ederken, aynı zamanda lokal lezzetleri tüketicilere sunmak ve sağlıklı yaşam için tüketicilerin taleplerini karşılamak üzere inovasyon çalışmalarını artırıyor. Türkiye’de yaptığımız ArGe çalışmalarıyla, lokal tatlara ve tüketicinin yenilik beklentisine uygun olarak geliştirdiğimiz dondurma grubumuzun Kerry’nin global operasyonunda bir benzeri yok. Kendi Ar-Ge çalışmalarımızla inovasyonu devam ettirerek, markalarımızı büyütmek her zaman hedefimiz” şeklinde konuştu.